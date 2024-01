Einmal Preuße, immer Preuße: Scherder hat in Münster schon fast alles erlebt

Seit 18 Jahren schon ist Simon Scherder (30) in Münster - und hat dort fast alles erlebt. Er große Ziele mit seinem Klub.

Es ist mehr als ein halbes Leben, im Fußball entspricht das fast einer Ewigkeit. Damals, während des Sommermärchens 2006, verließ Simon Scherder seinen Stammverein Brukteria Dreierwalde. Die Autobahn A1 ist nicht weit weg, Osnabrück näher als Münster, aufgrund der Rivalität beider Klubs ist es fast schon eine Gewissensfrage, wohin der sportliche Ausflug gehen soll. Wer als Nachwuchskicker dann noch nicht so recht weiter weiß, tendiert dann am ehesten zu einer Kompromisslösung wie Eintracht Rheine. "Ja", sagt Scherder: "Das wäre eigentlich der nächste Schritt gewesen, nach Rheine."

Doch die Wege führten ihn nach Münster, zu den Preußen, Scherder wurde ein Adlerträger - und ist es bis heute geblieben. Der mit Abstand dienstälteste Vertragsspieler, noch länger an der Aa als Torwart Max Schulze Niehues. Dabei ist er erst 30 Jahre alt, spielt aber schon seine 18. Saison beim SCP. Einmal Preuße, immer Preuße. Eine Rarität im Profifußball. Müsste er seinen Spind räumen, vermutlich würde er nicht mehr vergeben werden, an einer Tribünenwand würde irgendwer das Trikot als Graffito verewigen. Der treue Simon, der nette Herr Scherder. Keine leeren Worthülsen für einen, der beinhart und griffig sein muss, denn seine Aufgabe ist: Verteidigen.

"Als A-Junior hab ich mal drei Tage bei Bayern mittrainiert"

"Na ja, ich hatte mal ein Probetraining in Osnabrück. Und als A-Junior habe ich mal drei Tage bei Bayern München mittrainiert", blickt er heute zurück. Der Weg hätte also auch woanders hinlaufen können. Scherder erwischte die Abzweigung zum Profifußballer mit Heimatanbindung. Er sei bodenständig, ihm gefalle es, in der Nähe seiner Familie, Freundin und Freunde zu sein. Den latenten Vorwurf, es nicht noch höherklassiger, ambitionierter und woanders als Berufsfußballer versucht zu haben, lässt er nicht wirklich gelten. Er sagt: "Das ist nicht alles planbar. Ich bereue es nicht, ein Preuße geworden zu sein."

Ich bin überrascht, doch seit sieben Jahren bin ich praktisch fit und nicht mehr am Knie verletzt gewesen. Simon Scherder

Preußen Münster ist aktuell wieder ein Verein im Aufbruch, das neue Stadion mit einer Fertigstellung bis spätestens 2028 könnte den Klub im nationalen Fußball weiter nach vorne bringen, zumindest in die 2. Liga. Aber der SCP lebt auch von seiner Tradition, die Deutsche Vizemeisterschaft von 1951 ist in der Vereins-DNA verankert. Und Spieler wie der oben erwähnte Schulze Niehues, ein 35 Jahre alter Torwart und seit über eine Dekade wieder an der Hammer Straße tätig, wie auch Scherder stehen ihrerseits schon für etwas Besonderes. "Selbstverständlich ist das nicht, solche Typen wie Max oder mich zu haben", findet auch Scherder. Das nennt man wohl westfälisches Selbstwertgefühl.

Zwei Jahre nicht aktiv - Comeback in Würzburg

Scherder ist mittlerweile eine Art Instanz beim 1906 gegründeten Verein geworden, viel hat er erlebt, Abstieg und Aufstieg sowie zwei Jahre Inaktivität. Im Juli 2015 riss ihm das Kreuzband bei einem Testspiel in der Nachbarschaft, in Kinderhaus. Dann, ein Jahr später, im Test im niederländischen Emmen erneut. Es war nicht klar, ob er noch einmal zurückkommen würde. Eine lange Reha, ein zähes Gerangel ums Comeback.

Als Scherder beim 1:0 im August 2017 bei den Würzburger Kickers für zehn Minuten aufs Feld durfte, fühlte sich das an wie der erste Profieinsatz. Den hatte er 2012 in Aachen bestritten, sei "ultra aufgeregt" gewesen. In Würzburg war das nicht anders. Erstaunt hat ihn aber die Zeit danach: "Ich bin überrascht, doch seit sieben Jahren bin ich praktisch fit und nicht mehr am Knie verletzt gewesen."

Es ist ein wilde Zeitreise mit ihm. Natürlich waren die 25 Monate im Lazarett die schlimmsten, aber der Drittliga-Abstieg 2020 schmerzte ihn auch. "Ich hatte viele Fragen, dann hat Peter Niemeyer als Sportchef das Heft in die Hand genommen. Und als Max sagte, er bleibe in Münster, war die Entscheidung auch für mich einfacher", denkt Scherder an den Sommer 2020 zurück.

Er und Schulze Niehues wurden zu Korsettstangen des Projekts "Rückkehr in die 3. Liga" ernannt. Drei Jahre später sind sie die Aufstiegshelden der Preußen, Scherder schießt eine Reihe wichtiger Tore in der Aufstiegssaison, er räumt die gegnerischen Stürmer weg.Dies ist sein Element, seine Art des Fußballs. In der Aufstiegs-Doku "Preußen Münster - eine Stadt steigt auf", die zigmal das größte Kino der Stadt ausverkauft war, ist er einer der smarten Stars.

Mal Stammkraft, mal von der Bank

Den 30-Jährigen trägt seine Vergangenheit auch jetzt wieder in der 3. Liga. Stammkraft, Bankspieler, wieder Stammkraft, die 3. Liga hält für Scherder bereits wieder alles bereit. Er fühlt sich in seinem Element mit seinen Preußen. Der Vertrag läuft aus, ein paar Jahre will er noch spielen, er fühlt sich gut. Die Gespräche zwischen ihm und dem SCP dürften nicht schwierig werden. Scherders Leistung stimmen aktuell, er ist kein Querulant, wenn er Reservist ist, er kann auch mal ein paar Spiele warten. Sein Mantra: "Ich mag es, hier zu sein in Münster und bei meinem SCP."