Einmal Himmel! Und zurück?

Erst der rasante Aufstieg auf Europas Gipfel, aktuell eine erste kompliziertere Phase: Thomas Tuchel beginnt jedoch auch sein zweites Jahr in London mit einigen Titeloptionen.

Thomas Tuchel selbst war es, der mahnte. "Das Gras wächst nicht schneller", zitierte er ein afrikanisches Sprichwort, "wenn man daran zieht." Geduld war also gefragt. Im Kontext, denn er sagte es 2015 als Trainer von Borussia Dortmund, bezog es sich auf das Erfahrungslevel mancher eben noch jüngerer BVB-Profis.

Als dieser Fußballlehrer nun am 26. Januar 2021, vor genau einem Jahr, beim FC Chelsea anheuerte, bestand die Gefahr, dass er - um im Bild zu bleiben - das Gras am liebsten herausgerupft hätte, so viel galt es bei den Blues zu erneuern. Was dem energiegeladenen Deutschen sofort bewusst war: Zeit bekommt ein Trainer selten, schon gar nicht in diesem Klub, denn Geduld ist nicht die Stärke des Eigners Roman Abramovich.

Dennoch gelang Tuchel, im Monat zuvor bei PSG entlassen, ein toller Spagat: Er schaffte es, mit wenigen Gesprächen und nur einer einzigen Trainingseinheit, seinem Team eine Ordnung und dessen Spiel Struktur zu verleihen. Was sich 24 Stunden später, beim 0:0 beim Debüt gegen Wolverhampton, zwar nur bedingt im Ergebnis widerspiegelte, aber in einem ganz anderen Auftritt als noch unter dem eben erst gefeuerten Frank Lampard.

Wenn man also das Tempo dieser ersten zwei Tage auf die dann folgenden zwölf Monate projiziert, ist es gar nicht so überraschend, was Tuchel seitdem in Londons 6. Bezirk im Südwesten der Stadt erreicht hat. Und doch ist es natürlich großartig, sodass er sich völlig zu Recht "Welttrainer des Jahres" nennen darf. Dass ihm das "etwas unangenehm" war, spricht für seine Bescheidenheit, ist aber objektiv nicht nachvollziehbar.

Denn hinter diese Punkte konnte er ein "check" setzen, in der Emoji-Welt einen grünen Haken: ein völlig verunsichertes Team, das keinen personellen oder taktischen Kompass besaß und keine intakte Kabine, von Platz 9 (!) auf Rang 4 geführt; als Krönung das Champions-League-Endspiel gewonnen, gegen Manchester City; viele Akteure weiterentwickelt. Und das nächste Highlight steht schon an: das Ligapokalfinale am 27. Februar gegen den FC Liverpool und Jürgen Klopp.

Apropos Klopp: Ilkay Gündogan, deutscher Nationalspieler, hat in Dortmund unter beiden, Tuchel und Klopp, gespielt. Seit 2016 zudem noch unter Pep Guardiola bei ManCity. Einen glaubhafteren Zeugen als ihn gibt es also nicht, wenn es darum geht, dieses Spitzentrainer-Trio zu vergleichen. Und er meint, Tuchel sei auf demselben Niveau wie die beiden anderen. An der fachlichen Kompetenz gab es bei Tuchel eh nie etwas zu bemängeln. Und auch menschlich hat sich dieser Coach weiterentwickelt.

Es sind oft kleine Gesten, die so etwas verraten: So zum Beispiel vor einem Jahr, als er in den Tagen nach jenem 0:0 gegen die Wolves seine neuen Jungs immer wieder im Training lobte, ihnen Mut zusprach, sie - coronakonform - herzte. Bis heute hat er es geschafft, dass sich selbst die Profis, die nicht regelmäßig spielen, mitgenommen und wichtig fühlen. Bestes Beispiel: Ersatzkeeper Kepa. Natürlich laufen weder Tuchel noch seine Spieler stets freudestrahlend durchs Trainingszentrum in Cobham, es wird konzentriert gearbeitet. Doch dem Coach gelingt es, Inhalte und Professionalität mit Spaß zu verbinden, ob beim Fußballtennis oder einer Spielform mit einer Minikugel.

Vor einigen Monaten, als Tuchel den Ball so gefühlvoll Richtung Mittellinie passte, dass er genau auf ihr liegen blieb, feierte der Boss sich unter Gelächter seiner Jungs selbst dafür. Chelseas Spieler schätzen vieles an Tuchels Arbeit: das abwechslungsreiche Training, seine Kommunikationsstärke - vor der Mannschaft wie auch vor den TV-Kameras in fließendem Englisch. Vor allem, dass er den Medien gegenüber nichts anderes erzählt als intern, dass er den Spielern zwar detaillierte Informationen über die Gegner an die Hand gibt, gleichzeitig aber eigene Stärken, des Teams wie individuell, priorisiert.

All das würde niemand hoch bewerten, stimmten die Ergebnisse nicht. Doch in der Regel taten sie dies. Maßgeblich dafür wiederum war, dass Tuchel die Grundordnung änderte: Er verdichtete das Zentrum mit drei Innenverteidigern, zwei Sechsern und zwei Zehnern sowie einem Neuner. Die Wingbacks sind angehalten, ihre Rolle so offensiv zu interpretieren, dass sich das Ganze meistens im 3-2-4-1 darstellt. Tuchel schaffte es in seiner bisherigen Chelsea-Zeit, das Vorurteil zu widerlegen, eine Dreier- respektive Fünferkette sei ein Synonym für eine Maurerkelle. Vor allem, weil es selten eine Fünferkette ist, weil - wenn überhaupt - meistens nur der ballferne Schienenspieler die letzte Linie komplettiert.

Eine Mannschaft, "gegen die niemand spielen will"

Mehr noch: Dieses System ist stilbildend geworden, bis in die Bundesliga. Bei "TuChelsea" führte es dazu, dass das Team sich in vielen Kategorien verbessert hat. Nehmen wir die Durchschnittswerte der Rückrunde 2021 im Vergleich zur Hinserie 2020 mit Lampards 4-3-3: Punkte (2,0:1,6), Gegentore (0,7:1,2), Torschüsse (15,4:13,7), Ballbesitz (62,8%:60,3%), Passquote (87,4%:85,7%), Zweikampfquote (52,2%:49,6%), Zweikämpfe (104,4:98). Tuchel kündigte vor einem Jahr an, er wolle eine Mannschaft formen, gegen die "niemand spielen" und die er "an die Spitze führen" will. Beides gelang optimal, Letzteres in Europa.

Zur ganzen Story, die sich bei nur zwei Siegen in den vergangenen sechs Ligaspielen nicht mehr ganz so märchenhaft liest, gehört aber auch, dass zwar die meisten Werte 2021/22 immer noch über "Lampard-Niveau" liegen, aber auch rückläufig sind. Das hat Gründe, vor allem eine personelle Notlage mit zahlreichen Corona-Fällen, ebenso Formtiefs und ein dicht gedrängtes Programm. All das führte dazu, dass Tuchel Sogar vom 3-2-4-1 abrückte, zuletzt passiver spielen ließ.

Dies war auch dem Kräfteverschleiß Marcos Alonsos geschuldet, der zunächst unter Tuchel (im Gegensatz zu Lampards letzten Monaten) wieder gefragt war, dann von Ben Chilwell verdrängt wurde, nach dessen Kreuzbandriss aber die einzige Option auf links darstellt. Um des Spaniers Kräfte zu schonen, durfte er sich im 5-2-3 oder 4-2-2-2 aufs Verteidigen konzentrieren. Dass rechts mit Reece James der zweite starke Bandenspieler fehlt, tat sein Übriges. "Müde", sei sein Team, mental, physisch, erklärte Tuchel nach dem 1:1 in Brighton.

Zudem ist die ungeklärte Vertragssituation vieler Spieler nicht gerade förderlich. Die Kontrakte von Antonio Rüdiger, Kapitän Cesar Azpilicueta und Andreas Christensen laufen aus. Tuchel versucht, dies mit höchstmöglicher Professionalität, ohne Druck zu händeln. Er ist schlau genug, auch dem Klub nicht in Verhandlungsstrategien reinzureden, weiß er doch, dass es auch Wünsche nach Neuzugängen waren, mit denen sich mancher Vorgänger einen Fallstrick spannte. Übrigens rechnen es die Spieler ihrem Chef hoch an, dass er nicht permanent nach Verstärkungen fragt, sondern verdeutlicht, dass er denen vertraut, die da sind.

Das Lukaku-Problem

Vielleicht zu vielen, wie der "Guardian" zu Recht anmerkte: Ross Barkley und Saul Niguez erfüllen nicht die Ansprüche. Tuchel muss damit klarkommen, dass der aktuelle Kader primär nach den Vorstellungen von fünf Vorgängern zusammengestellt wurde. Und mit dem größten Geschenk für ihn, Romelu Lukaku, konnte er noch nicht viel anfangen. Es ist einer der wenigen Kritikpunkte an dem bei den meisten Fans beliebten Coach, dass er aus dem Belgier bisher nicht das Beste rausgeholt hat.

Gelobt wurde auf der Insel jedoch, zum Beispiel von TV-Experte Micah Richards, der souveräne wie konsequente Umgang Tuchels mit Lukakus "Ich-liebe-Inter-immer-noch-Interview", in dem er auch Tuchels System hinterfragte. Insgesamt schätzen die Journalisten in England Tuchels ruhige, informative Art. Dass er zuletzt dünnhäutiger, dabei aber keineswegs unfreundlich wurde, registrierten sie. Überrascht hat es niemanden nach dem Aus im Titelrennen. Die Lage ist angespannt. Der deutsche Coach hat Chelsea zwar nicht in der Hölle, zumindest aber im Mittelmaß übernommen und in den Himmel geführt. Da oben ist die Luft dünn.

Doch der Weg zurück muss nicht vorgezeichnet sein, wenn es Tuchel gelingt, die aktuelle, erstmals schwierige Situation zu meistern. Es heißt, angesichts der Fülle von Reizen und Informationen, sei es eine der größten Leistungen unseres Gehirns, Dinge auch zu vergessen. Für Abramovich zählt Vergangenes jedoch ohnehin nie. Vergessen wird Tuchel aber niemand, was er mit den Blues erreicht hat. Doch wenn im Sommer 2022 Bilanz gezogen wird, muss er zeigen, was aus den verbliebenen Chancen geworden ist. Nutzt er alle - Klub-WM, Ligapokal, FA Cup, vor allem wieder die Champions League -, wird er in zwölf Monaten vielleicht schon wieder zum Welttrainer des Jahres gewählt.