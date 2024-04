Einlauf-Aktion beim S-Bahn-Derby: Rentner statt Kinder

Die Spielvereinigung Unterhaching setzt beim Derby gegen 1860 München (Sonntag, 19.30 Uhr) ein ganz besonderes Zeichen und wird anstelle von Kindern auf "Einlauf-Rentner" setzen. Für Präsident Manfred Schwabl eine Herzensangelegenheit.

Üblicherweise werden die beiden Mannschaften beim Einlaufen ja von Kindern begleitet, das wird am Sonntag beim S-Bahn-Derby mal anders sein, wie die SpVgg mitteilte. Denn die Profis werden gemeinsam mit bedürftigen Senioren einlaufen. Laut Pressemitteilung will der Verein unter dem Motto "Seniorenhilfe geht uns alle an" ein Zeichen für Solidarität setzen.

"Das Einlaufen der Senioren und Seniorinnen beim S-Bahn-Derby rückt die notwendige, gesellschaftliche Aufmerksamkeit auf dieses Thema dorthin, wo sie hingehört: in den Mittelpunkt", sagt Schwabl über die Aktion. Die teilnehmenden Rentner werden von LichtBlick Seniorenhilfe e.V. unterstützt und sind entsprechend alle von Altersarmut betroffen.

Schwabl: "Eine absolute Herzensangelegenheit"

"Diese Zusammenarbeit ist für unseren Haching schaut hin e.V. und mich eine absolute Herzensangelegenheit", sagt Schwabl. Den Verein gibt es seit fast zwei Jahren. Neben der Unterstützung hilfsbedürftiger Senioren gibt es weitere Projekte unter anderem für Kinder, Jugendliche und benachteiligte Familien.

LichtBlick-Gründerin Lydia Staltner freut sich schon auf Sonntag: "Hand in Hand für unsere Senioren! Ich bin wahnsinnig stolz, dass wir Teil dieser tollen Aktion sein dürfen und freue mich auf ein spannendes Spiel."

Auch wenn die Partie aus sportlicher Sicht nicht mehr den ganz großen Stellenwert hat, da auch 1860 München kaum mehr Zweifel am Klassenverbleib haben dürfte, so geht es für die Fans bei der Partie gegen den Nachbarn doch umso mehr ums Prestige, sodass für eine stimmungsvolle Kulisse gesorgt sein wird.