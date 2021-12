Einladung zum Afrika Cup: Awoniyi und Collins fehlen ihren Klubs länger

Sowohl Union Berlins Taiwo Awoniyi als auch Paderborns Jamilu Collins wurden für den Afrika Cup nominiert. Die beiden Nigerianer fehlen dadurch ihren Vereinen.

Union muss damit vorerst auf seinen besten Torjäger verzichten, der 24-Jährige traf in 17 Saisonspielen neunmal. Trainer Urs Fischer hatte der Bild vor Weihnachten gesagt: "Ich würde es dem Spieler gönnen, aber uns würde das nicht helfen." Awoniyi hatte unter dem mittlerweile entlassenen Trainer Gernot Rohr im Oktober sein Debüt für die Super Eagles gegeben.

Linksverteidiger Collins hat hingegen schon 25 Länderspiele bestritten, in der laufenden Saison kam er für den SCP in 14 Spielen zum Einsatz.

Der Afrika Cup in Kamerun (9. Januar bis 6. Februar 2022) sollte bereits Anfang 2021 stattfinden, wurde aber wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben. Nigeria trifft in der Gruppe auf Ägypten, Sudan und Guinea-Bissau. Das erste Spiel steigt am 11. Januar gegen Ägypten, Union tritt zum Rückrundenauftakt drei Tage zuvor bei Bayer Leverkusen an.