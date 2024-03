Einladung für den ersten Lehrgang der neuen U-16 Nationalmannschaft

Der Deutsche Handballbund hat das erste Aufgebot für die neue U16-Nationalmannschaft bekanntgegeben. Chef-Bundestrainer Nachwuchs Jochen Beppler und DHB-Talentcoach Carsten Klavehn haben für Ende März 36 Talente zum ersten Lehrgang eingeladen.

Erste Schritte beim Deutschen Handballbund: Keine zwei Wochen nach Ende der Talentsichtungen 2024 sind die ersten Einladungen zum ersten Lehrgang der U16-Nationalmannschaft verschickt worden. Chef-Bundestrainer Nachwuchs Jochen Beppler und DHB-Talentcoach Carsten Klavehn nominierten 36 Spielerinnen der Jahrgänge 2008/2009 für eine Maßnahme Ende März in Warendorf.

Vom 24. bis 27. März verschafft sich das Trainerteam in der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf einen tieferen Einblick zu den in Kienbaum sowie Heidelberg gesichteten Talenten und formt die neue weibliche U15/U16-Nationalmannschaft. 14 weitere Spielerinnen stehen als Reserve zur Verfügung.

kli

Der Kader der U16-Nationalmannschaft