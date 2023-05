Einladung angenommen: Unterhaching ist Meister - Illertissens Glessing glänzt

Am 35. Spieltag der Regionalliga Bayern war es im Titelrennen so weit: Weil die Würzburger Kickers gegen die kleinen Bayern stolperten, lief die SpVgg Unterhaching mit einem Sieg bei der DJK Vilzing über die Ziellinie. Im Keller hingegen schwimmen der SpVgg Hankofen-Hailing wie auch dem TSV Rain/Lech die Felle davon. Und auch die SpVgg Ansbach muss wieder zittern, während der FV Illertissen und der TSV Buchbach wohl durch sind.

Unterhaching souverän nach der Pause

Es war bereitet: Nach dem Würzburger Remis tags zuvor hatte die SpVgg Unterhaching im Titelrennen Matchball und verwandelte diesen mit dem 2:0 bei der DJK Vilzing auch. Der Tabellenführer hatte die erste Top-Chance des Spiels, doch auch Vilzing suchte in Folge den Weg nach vorne und kam zu Gelegenheiten. So entwickelte sich im ersten Durchgang eine ausgeglichene Partie, die allerdings ohne Tore in die Pause ging. Aber in Hälfte zwei war dann schnell zu sehen, wer hier um die Meisterschaft und wer um den Klassenerhalt spielt. Zwar hielt sich die DJK die SpVgg zunächst beherzt weiter vom Leib, Haching aber wurde drückender. Und so legte Fetsch nach einem langen Schlag den Ball per Kopf butterweich zum 1:0 für die Gäste in die Maschen (54.). Vilzing zeigte sich zwar auch in Folge engagiert, geriet schnell aber endgültig ins Hintertreffen: Hobsch bediente Anspach, der zentral durch die Lücke spazierte und vor dem Tor mit seinem 2:0 cool blieb (64.). In Folge verwaltete die Elf von Sandro Wagner die Führung souverän, so fiel es auch nicht mehr ins Gewicht, dass Hobsch kurz vor Ende einen Foulelfmeter über das Tor setzte. Ob die Hachinger allerdings ihr Vorrecht in Anspruch nehmen, und auch in die Aufstiegsspiele gehen, ist noch nicht final geklärt.

Für Rain schwindet die Hoffnung

Der TSV Rain/Lech steuert weiter hart auf Kurs direkter Abstieg. Nach dem 0:2 gegen Viktoria Aschaffenburg beträgt der Abstieg auf Relegationsrang 16 weiter sieben Punkte bei vier ausstehenden Partien. Die Gäste führten in dieser Begegnung früh, als Hebisch aus kurzer Distanz mit dem 1:0 zur Stelle war (9.). In Folge verlor die Heimelf nicht den Mut, wollte den Ausgleich und erspielte sich auch Chancen, zur Pause aber lag Rain zurück. Auch nach Wiederanpfiff präsentierten sich die Hausherren ordentlich, wurden bei ihren Versuchen aber immer wieder geblockt. So konnte Aschaffenburgs Cheron im Luftzweikampf mit dem Torwart das 2:0 einköpfen (87.) - die Entscheidung.

Glessing erlegt Eichstätt

Der VfB wurde an diesem Tag von einem Mann erlegt: Illertissen-Goalgetter Yannick Glessing schnürte in Durchgang eins einen lupenreinen Hattrick und sorgte damit im Alleingang für den 3:0-Erfolg des FVI, der damit wohl endgültig nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben wird. Seinen glorreichen Nachmittag startete Glessing mit einem Traumtor, als er nach einer Ecke den Ball von außerhalb des Strafraums per Dropkick zum 1:0 in den Winkel jagte (13.). Dann setzte er sich nach einem Steilpass aus abseitsverdächtiger Position gegen Gegenspieler und Keeper durch und stellte auf 2:0 (16.). Und beim 3:0 zog er mit dem Ball nach innen und traf ins lange Eck (27.). Durchgang zwei startete mit einem weiteren Nackenschlag der Eichstätter: Graßl sah nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte. In Unterzahl freilich war hier an eine Aufholjagd nicht mehr zu denken, zudem Eberle für Eichstätt noch einen Foulelfmeter vergab. Es blieb am Ende beim verdienten 3:0.

Remis zwischen Aubstadt und Fürth

Beide Teams müssen im Schlussspurt noch nach unten schauen - zuvorderst die SpVgg Greuther Fürth II, die nach dem 0:0 beim TSV Aubstadt weiterhin auf einem Relegationsrang steht. Es waren die Aubstädter, die hier zunächst das gefährlichere Team stellten, nach ersten Chancen aber stabilisierten sich die Fürther etwas und hatten selbst durch einen Handelfmeter die dicke Chance zur Führung: Bornschein aber scheiterte an Keeper Weisbäcker. Auf der Gegenseite zeichnete sich kurz vor dem Pausenpfiff auch Torhüter Schulz gegen Nickel aus. Auch in Durchgang zwei, hielten die starken Schlussleute die Null. Zunächst war Fürths Schulz gefordert, in der Endphase der Partie hatte Kleeblatt-Akteur Ismail dann den Sieg auf dem Fuß, aber erneut war Weisbäcker da. So blieb es bei der Punkteteilung.

Ansbach wieder unter Druck

Zumindest die Relegation droht nach der dritten Niederlage in Folge auch noch der SpVgg Ansbach, die mit 1:4 dem TSV Buchbach unterlag. Die Buchbacher hingegen können mit einem weiteren Jahr Regionalliga planen. Nach Chancen auf beiden Seiten jubelten zunächst die Ansbacher: Nach einem Freistoß landete ein zweiter Ball auf dem Fuß von Weeger, der aus kurzer Distanz zum 1:0 traf (22.). Doch mit einem Doppelschlag antworteten die Gäste noch vor der Pause: Sztaf netzte erst zum 1:1 ins lange Eck (35.), dann war Steer per Foulelfmeter mit dem 2:1 erfolgreich (38.). Und Ammari sorgte nach einer Kombination mit seinem 3:1 endgültig für lange Gesichter bei den Mittelfranken und dafür, dass effiziente Buchbacher zur Pause klar auf Kurs segelten. Auch nach Wiederanpfiff waren die Gäste das aktivere Team, stellten durch Steer, der von Muteba bedient wurde, gar auf 4:1 (69.). Damit war die Messe gelesen. Ein gebrauchter Tag für Ansbach.

Nürnberg siegt auch gegen das Schlusslicht nicht

Das Frühjahr läuft weiterhin nicht rund für die Club-Reserve, auch gegen den künftigen Bayernligisten SV Heimstetten gab es beim 1:1 keinen Sieg - es war das fünfte Spiel in Serie ohne Dreier für die U 23. Die beiden Treffer der Partie fielen erst nach der Pause. Zunächst gab es Elfmeter für das Schlusslicht, den Riglewski eiskalt zum 1:0 verwandelte (55.), dann verpasste für die Heimelf zunächst Vonic den Ausgleich. Erst kurz vor dem Abpfiff konnte der Club doch noch jubeln: Wähling war aus rund zehn Metern mit dem 1:1 zur Stelle (90.+3).

Würzburg erlebt ein Déja-vu gegen Bayern II

Ein Topspiel, das seinem Titel gerecht wurde: Am Freitagabend trennten sich die Würzburger Kickers und die Bayern Amateure in einem temporeichen Spiel mit 2:2-Unentschieden. Vor der Top-Kulisse von rund 4.200 Zuschauern in der Würzburger Akon-Arena sah es lange nach einem knappen 2:1-Erfolg der Hausherren aus. Wie schon im Hinspiel, als die Bayern Amateure ganz spät trafen und die vollen drei Punkte eintüteten, brachte die Kickers erneut ein Last-minute-Treffer um den Erfolg. Doch zunächst alles auf Anfang. In Halbzeit eins legten beide Teams eine enorm hohe Schlagzahl an Tag. Ein deutliches optisches Übergewicht genossen dabei die Hausherren, die sich eine Vielzahl von Tormöglichkeiten erarbeiteten, mit jenen allerdings zu leichtsinnig umgingen. Die wohl größte Chance hatte dabei Hägele, dessen Kopfball nur an die Latte klatschte (39.). Die Quittung für den Chancenwucher gab es unmittelbar nach Wiederanpfiff. Reinelt schickte Würzburg nach einer Ecke unter die kalte Dusche (47.). Die Kickers waren um eine schnelle Antwort bemüht und ließen Taten folgen. Nur drei Minuten später egalisierte Zaiser zunächst den Rückstand, weitere vier Zeigerumdrehungen später nickte Haas nach eine Ecke ein und drehte die Partie komplett (54.). Das große Finale einer sehenswerten Partie ließ bis tief in die Schlussphase auf sich warten. In der 90. Minute bekamen die Bayern einen Foulelfmeter zugesprochen, den der Hinspiel-Held Yusuf Kabadayi aber nicht verwertete. Als sich dann alles auf einen nervenaufreibenden Würzburger Heimsieg eingestellt hatte, erwies sich Krätzig als Partycrasher und setzte diesem Topspiel mit dem Ausgleichstreffer die Krone auf.

Augsburg schrubbt Pipinsried

Die Horror-Serie des FC Pipinsried fand auch am 35. Spieltag kein Ende. Am frühen Freitagabend unterlag der bereits feststehende Absteiger der noch nicht endgültig geretteten Profi-Reserve des FC Augsburg deutlich mit 0:4 - bereits die 17. sieglose Partie in Folge für die Oberbayern. Dabei starteten die Hausherren relativ spielfreudig in die Partie und stellten die Gäste immer wieder vor Probleme, ohne sich dabei aber wirklich nennenswerte Torchancen herauszuspielen. Dann schlug das Pendel wie so häufig in dieser Spielzeit aber gegen Pipinsried aus. Ein simpler Diagonalball landete punktgenau bei Zehnter, der die Kugel sehenswert per Direktabnahme im langen Eck versenkte (15.). Unmittelbar nach der Pause dann der Knockout für die Hausherren. Dell'Erba kam nach einer tollen Kombination zentral zum Abschluss und stellte auf 2:0 (49.). Dann war es um den FCP geschehen. In der Folge schraubte Augsburg das Ergebnis gnadenlos in die Höhe. Erst traf Wessig (63.), wenig später markierte Müller den 4:0-Endstand (71.).

Hankofen mit einem Fuß in der Bayernliga

Nach zuletzt zwei Siegen in Folge, war er wieder da, der Funken Hoffnung auf der Klassenerhalt bei der SpVgg Hankofen-Hailing. Diese Euphorie bekam am Freitagabend nun einen weiteren, eventuell tödlichen Dämpfer. Gegen Wacker Burghausen kassierte die Ketterl-Elf eine knappe 0:1-Pleite und verliert im Tabellenkeller somit zunehmend den Boden unter den Füßen. Der einzige Treffer fiel dabei im ersten Durchgang. Nach einem Freistoß aus dem linken Halbfeld war Miftaraj zur Stelle und drückte die Kugel über die Linie. Über die komplette Spieldauer fehlte Hankofen die Durchschlagskraft, Wacker verteidigte clever und nahm immer wieder gekonnt Zeit von der Uhr. Unterm Strich ein nicht ganz unverdienter Erflog für die Sigurdsson-Elf, die damit ihren Negativ-Lauf von vier Pleiten in Folge wieder ein Erfolgserlebnis feiern durfte.

Jabiri bringt Schweinfurt früh in die Spur

2020 lieferten sich Türkgücü München und der 1. FC Schweinfurt ein brisantes Fernduell um Aufstieg und DFB-Pokal-Qualifikation, das inmitten der Corona-Pandemie seine Bühne abseits des grünen Rasens hatte. Doch diese Zeiten sind vorbei. Das Aufeinandertreffen am Donnerstag hatte nur noch wenig sportliche Relevanz und auch der Spielverlauf barg wenig Brisanz. Ein schneller Doppelschlag zog Türkgücü bereits in der Anfangsviertelstunde den Zahn. Jabiri traf nach sechs Minuten aus über 30 Metern zur Führung (6.). Hipper, der etwas zu weit vor seinem Tor stand, war machtlos. Nur fünf Minuten später legte Aigner im Anschluss an eine Ecke mit seinem zweiten Versuch das 2:0 nach. Anschließend kamen die Gastgeber besser ins Spiel, ohne jedoch für Torgefahr zu sorgen. Kurz nach Wiederbeginn war die Messe gelesen. Fery und Jabiri machten sich nach einem Einwurf alleine Richtung Hipper auf. Letztlich schnürte Jabiri nach Ferys Querpass seinen Doppelpack (49.). Mehr passierte nicht mehr. Es blieb beim 3:0 der "Schnüdel".