Einkaufsbilanz

Rund ein Drittel der Saison ist absolviert. Ein idealer Zeitpunkt, um Zwischenbilanz zu ziehen: Wer hat seinen Kader am besten zusammengestellt? Wer hat am besten eingekauft? Alle 18 Bundesligaklubs im Check.

Großauftrag

Mit den Neueinkäufen für die laufende Saison hatte Christoph Freund noch nichts zu tun. Jetzt legt der neue Sportdirektor des FC Bayern richtig los: Er plant die Wintertransfers - und vermittelt zwischen Hoeneß und Tuchel.

Heimpremiere

Zum ersten Mal präsentiert sich der neue Bundestrainer zu Hause. In Berlin spielt Julian Nagelsmann mit der Nationalelf gegen die Türkei. Und nach Berlin will er auch 2024. In der Hauptstadt findet das EM-Finale statt.