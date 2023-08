Einigung noch am Dienstag? Demirbay-Deal vor Abschluss

Der Wechsel von Kerem Demirbay von Bayer 04 Leverkusen zu Galatasaray Istanbul steht kurz bevor. Die Verhandlungen zwischen den beteiligten Parteien sind weit vorangeschritten. Noch am Dienstag könnte es zu einer Einigung kommen.

Nachdem die Verhandlungen zwischen den Klubs lange zäh liefen und auch zwischen Kerem Demirbay und Galatasaray eine Einigung noch weit entfernt war, steht der Transfer des kreativen Mittelfeldspielers zum Champions-League-Teilnehmer nun unmittelbar bevor. Denn zwischen Demirbay und dem türkischen Meister sind die Gespräche sehr weit vorangeschritten. Ersin Akan, Berater des früheren deutschen Nationalspielers weilt bereits seit dem Wochenende in Istanbul, um den Deal abzuschließen, war bei der Saisoneröffnung von Galatasaray am Sonntagabend vor Ort.

Eine Einigung zwischen Klub und Spieler steht noch an diesem Dienstag im Raum. Da sich auch die Klubs inzwischen entscheidend angenähert haben, könnte es noch am Dienstag zur Übereinkunft aller drei Parteien kommen. Für den Techniker, der 2019 für die immer noch bestehende vereinsinterne Rekordausgabe von 32 Millionen Euro von 1899 Hoffenheim zu Bayer 04 Leverkusen gewechselt war, wird Bayer 04 am Ende ein Ablöse-Paket erhalten, in dem Fixsumme und realistisch erreichbare Boni insgesamt einen Betrag zwischen fünf und acht Millionen Euro ergeben können.

Neuer Anlauf ins sportliche Glück

Für Galatasaray Istanbul stellt Demirbay nicht nur wegen seiner sportlichen Qualitäten eine interessante Option für den Kader dar, sondern auch, weil der 30-Jährige aufgrund seiner türkischen Wurzeln das Ausländerkontingent von Galatasaray in der Süper Lig nicht belasten würde. Für den Strategen, der im ersten Halbjahr 2023 unter Trainer Xabi Alonso bei Bayer 04 nur noch eine untergeordnete Rolle spielte, keine Stammkraft mehr war und jetzt nach der Verpflichtung von Granit Xhaka (FC Arsenal) noch schlechtere Aussichten auf Spielzeit gehabt hätte, soll der Wechsel zu Galatasaray zu einem neuen Anlauf ins sportliche Glück werden.