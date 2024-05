Einigung mit Aleix Garcia! Girona-Profi soll Bayers erster Neuer werden

Der erste neue Spieler für die kommenden Saison zeichnet sich bei Bayer 04 immer deutlicher ab. Der Double-Gewinner möchte Aleix Garcia vom FC Girona verpflichten. Mit dem Mittelfeldspieler ist sich der Werksklub bereits quasi einig.

Nach dem Pokaltriumph in Berlin wurde Xabi Alonso die Frage gestellt, wie man die so erfolgreiche Saison mit dem Double toppen könne. Und Leverkusens Erfolgstrainer erklärte, man müsse die richtigen Schritte gehen, über die man nicht am Sonntag, vielleicht auch nicht am Montag, aber ab Dienstag sprechen werde im Klub.

Über einen Schritt - und sicherlich nicht nur diesen - sind sich die sportlichen Macher bei Bayer 04 allerdings bereits einig. Nämlich über die Verpflichtung eines vierten gestandenen Mittelfeldspielers für die Doppelsechs. Und dieser soll Aleix Garcia (26) vom FC Girona werden, wie der kicker bereits Anfang Mai berichtete.

Mit dem Mittelfeldspieler der spanischen Überraschungsmannschaft, die sich als Tabellendritter in La Liga für die Champions League qualifiziert hat, hat Bayer 04 inzwischen mehr oder weniger eine Einigung über einen längerfristigen Vertrag erzielt. Gleichlautende Meldungen der Transfer-Experten Fabrizio Romano und Florian Plettenberg kann der kicker bestätigen.

Ausstiegsklausel von 15 Millionen Euro

Mit dem FC Girona hingegen steht eine Einigung noch aus. Womöglich verhandeln die Klubs um die Zahlungsmodalitäten für die vertraglich festgelegte Ausstiegsklausel. Im Winter lag diese angeblich bei 20 Millionen, für den Sommer bei 15 Millionen Euro. Eine Übereinkunft der Klubs dürfte demnach nur noch eine Frage der Zeit sein.

Wechselt der ballsichere und auch unter hohem Druck gegen gegnerisches Pressing resistente Spanier, der beim FC Girona noch bis 2026 unter Vertrag steht, nach Leverkusen, wären die Planungen auf der Doppelsechs auf der Zugangsseite abgeschlossen.

Die Pass-Maschine Aleix Garcia wäre nach Granit Xhaka, Robert Andrich und Exequiel Palacios die vierte gestandene Kraft. Die Talente Gustavo Puerta (20) und Noah Mbamba (19) hingegen, die in dieser Saison und besonders in der Rückrunde kaum zum Einsatz kamen, sollen abgegeben werden, um die nötige Spielpraxis für ihre Entwicklung zu sammeln.