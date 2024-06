Einigung in Sicht: Waldschmidt bleibt in Köln

Angreifer Luca Waldschmidt wird nach kicker-Informationen auch in der kommenden Saison für den 1. FC Köln auflaufen. Zwischen Spieler, den Kölnern und dem VfL Wolfsburg ist eine Einigung in Sicht.

22 Spiele bestritt Luca Waldschmidt in der vergangenen Saison für den 1. FC Köln und erzielte drei Tore. Den Abstieg der Geißböcke in die 2. Liga verhindern konnte er nicht. Nun kann der 28 Jahre alte Angreifer Wiedergutmachung betreiben: Nach kicker-Informationen spielt Waldschmidt auch in der kommenden Saison in Köln. Der VfL Wolfsburg und die Kölner haben sich geeinigt, verkündet werden soll der Transfer womöglich noch am Mittwoch.

Zuletzt war Waldschmidt aus Wolfsburg nach Köln verliehen worden, eine Kaufoption über drei bis vier Millionen Euro hatte Sport-Geschäftsführer Christian Keller aber nicht gezogen. Trotzdem blieb das Interesse vonseiten des FC erhalten, der nun vermutlich weniger als die in der Kaufoption festgeschriebene Ablösesumme zahlt. Umgekehrt planten die Wolfsburger ohnehin ohne den siebenmaligen Nationalspieler.

Transfersperre ist kein Problem

Der verzichtet bei dem Wechsel wohl auf Geld, bereits während des Leih-Jahres hatten die Wolfsburger einen Teil seines Gehalts weitergezahlt, weil das Salär für die Kölner allein nicht zu stemmen gewesen wäre.

Die Transfersperre durch die FIFA ist bei der Verpflichtung Waldschmidts übrigens kein Problem für die Kölner: Noch bis zum 30. Juni ist Waldschmidt beim FC registriert und darf dann nach einer Unterschrift auch weiterhin im Dress der Kölner auflaufen. Nach dem 30. Juni allerdings wäre Waldschmidt wieder formell Spieler der Wolfsburger gewesen - dann wäre eine Verpflichtung nicht mehr möglich gewesen. Die Zeit drängte also - wohl auch deswegen trieben die drei Parteien die Verhandlungen voran, die nun vor dem erfolgreichen Abschluss stehen.