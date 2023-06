Einigung erzielt: Telekom vergibt Sublizenz für 3. Liga an die ARD

Ausgewählte Spiele der 3. Liga werden auch in den kommenden vier Spielzeiten im Free-TV zu sehen sein. Darauf einigten sich MagentaSport beziehungsweise die Deutsche Telekom und die ARD.

Nun ist es klar: Auch in den kommenden Saisons werden ausgewählte Partien der 3. Liga im Free-TV zu sehen sein. IMAGO/Markus Endberg

Fans der 3. Liga werden auch in der bevorstehenden Saison im frei empfangbaren Fernsehen auf ihre Kosten kommen. Wie der DFB am Mittwochvormittag verkündete, wurde eine Einigung zwischen MagentaSport und der ARD über die Ausstrahlung der Drittliga-Spiele erzielt. Demnach hat der Pay-TV-Sender der Deutschen Telekom als Erstrechteverwerter für die Saisons 2023/24 bis 2026/27 eine Sublizenz an die ARD vergeben, sodass auch weiterhin ausgewählte Partien im Free-TV laufen werden.

Lange Unklarheit über Free-TV-Übertragung

Bei der Vergabe der Übertragungsrechte im Oktober des vergangenen Jahres hatte sich MagentaSport zunächst das Exklusivrecht für die Ausstrahlung der Spiele der 3. Liga bis Sommer 2027 gesichert. So blieb lange Zeit unklar, ob auch in der nächsten Saison eine bestimmte Auswahl an Partien im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein wird.

Mit der neuen Regelung gestattet MagentaSport der ARD und deren dritten Programmen, an jedem Wochenende zwei Spiele live frei empfangbar auszustrahlen. Die Obergrenze der Livepartien für den öffentlich-rechtlichen Sender liegt bei 68 Partien, die restlichen 312 Duelle laufen exklusiv bei MagentaSport. Damit kommt es zu einer Reduzierung der Free-TV-Übertragungen, nachdem bis dato 80 Begegnungen frei empfangbar übertragen wurden. Der Vertragsabschluss steht nach aktuellem Stand noch unter Vorbehalt, die Zustimmung der zuständigen Gremien bei der ARD gilt allerdings als reine Formalie.

Künftig große Auswahl an Highlight-Übertragungen

"Wir haben auch im Interesse der Fans einen sehr guten Mix aus Pay-TV und frei empfangbarem Angebot gefunden", wird Telekom-TV-Chef Arnim Butzen in der Pressemitteilung des DFB zitiert. "Diese 3. Liga macht jede Saison mehr Spaß, liefert beständig bis zur Schlussminute des letzten Spieltags beste Unterhaltung, viele Überraschungen, tolle Fans und ehrlichen Fußball", erklärte Butzen weiter, was sich auch anhand der Einschaltquoten offenbart. Mit einer Gesamtreichweite von knapp 25 Millionen Zuschauern hatte der Bezahlsender der Deutschen Telekom in der vergangenen Saison ein deutliches Wachstum in diesem Zusammenhang festgestellt.

Während die Rechteverteilung bezüglich der Livepartien nun also kurz vor dem Abschluss steht, gibt es bei den Ausstrahlungen der Drittliga-Highlights schon seit der ursprünglichen Medienrechte-Ausschreibung im vergangenen Oktober Klarheit. Neben ARD und ZDF, die bis einschließlich der Saison 2026/27 unmittelbar nach dem Schlusspfiff die Spielzusammenfassungen in einer Länge von bis zu 18 Minuten ausstrahlen dürfen, sicherten sich auch DAZN und Sky die Rechte an den Highlight-Ausstrahlungen. Im Vergleich zu ARD und ZDF müssen die beiden Sender ihre Ausschnitte jedoch auf eine Dauer von sechs Minuten begrenzen. Auch MagentaSport wird die Höhepunkte aller Spiele als Host Broadcaster weiterhin im Programm haben.