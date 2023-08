Einigung erzielt: Raiders können auf Running Back Jacobs setzen

Nach Saquon Barkley bei den New York Giants hat ein weiteres Team einen ganz wichtigen Running Back gesichert: die Las Vegas Raiders. Und auch hier erhält der Spieler - in diesem Fall Josh Jacobs - einen Einjahresvertrag.

"Ich bin zurück!" Mit diesen Worten hat Josh Jacobs an diesem Samstag auf Social Media angekündigt, in der bald startenden Regular Season doch für die Las Vegas Raiders aufzulaufen. Das war bis zuletzt noch ungeklärt gewesen, war der Athlet doch in einen Streik getreten.

Jüngst war allerdings bereits durchgesickert, dass der 25-Jährige "entweder zu den Bedingungen des Franchise Tags in Höhe von 10,1 Millionen US-Dollar oder zu einem modifizierten Gehalt für eine Saison" spielen werde.

Das ist nun passiert - und zwar ähnlich zum Fall von Saquon Barkley (26), der vor geraumer Zeit einen Einjahresvertrag über elf Millionen US-Dollar unterschrieben hatte. Jacobs setzte seine Unterschrift ebenfalls unter einen Einjahresvertrag für zwölf Millionen US-Dollar.

"Wenn wir 22 Josh Jacobse hätten ..."

Für mehr ist der jüngst eifrig diskutierte Running-Back-Markt derzeit wohl nicht zu haben. Teams wollen auf dieser Position ungern langfristig und teure Verträge aushandeln beziehungsweise aushändigen, um im schlimmsten Fall einen Verletzten geparkt zu haben.

Klar ist aber auch: Spieler wie Barkley, Jacobs oder der ebenfalls streikende und womöglich bald wechselnde Jonathan Taylor (24) von den Indianapolis Colts haben einen hohen Wert, können Spiele allein entscheiden und das Resultat einer gesamten Saison beeinflussen.

So eben auch Jacobs: In seinen bisherigen Jahren für die Raiders hat der Erstrunden-Pick des NFL-Drafts 2019 in 60 NFL-Spielen stolze 4740 Yards und 40 Touchdowns verbucht - und das bei nur sieben Fumbles als Läufer. Auch als Receiver (1152 Yards, ein Fumble) ist er zu gebrauchen und hat vor allem in der letzten Saison seine bisherigen Marken übertroffen. 1653 Rushing Yards, 400 Receiving Yards und zwölf Scores (wie schon 2020) waren allesamt Karrierebestwerte für den eifrigen Lückensucher in den Defensivverbänden der NFL.

Raiders-Besitzer Mark Davis zeigte sich in jedem Fall über die Rückkehr des Top-Spielers angetan und wurde von ESPN mit folgenden Worten zitiert: "Ich liebe ihn, ich liebe Josh. Er ist phänomenal. Er war das Herz unseres Teams in meinen Augen. Er ging jeden Tag raus, um alles zu geben. Ein wirklich widerstandsfähiger Junge. Wenn wir 22 Josh Jacobse mit dieser Einstellung hätten, das wäre fantastisch."

Und dennoch einigten sich beide Parteien nur auf einen Einjahresvertrag. Das Spiel mit der Verlängerung wird 2024 also weitergehen.