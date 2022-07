Einigung erzielt: Lewandowski wechselt zum FC Barcelona

Es war ein zähes Ringen. Jetzt aber herrscht Einigkeit. FIFA-Weltfußballer Robert Lewandowski wechselt vom FC Bayern zum FC Barcelona. Er soll an diesem Samstag schon nicht mehr bei der Team-Präsentation der Münchner dabei sein, er wird an diesem Wochenende in Katalonien erwartet.

Robert Lewandowski wird den FC Bayern verlassen und zum FC Barcelona wechseln. picture alliance/dpa/Revierfoto