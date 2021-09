Einigung erzielt: Kuntz wird türkischer Nationaltrainer

Stefan Kuntz und der türkische Fußballverband haben eine Einigung erzielt: Der 58-Jährige wird neuer Nationaltrainer der Türkei.

Der türkische Verband bestätigte am Sonntagnachmittag die Einigung mit Kuntz, der damit die Nachfolge von Senol Günes antritt. Bereits am Dienstag hatten türkische Medien über die Verhandlungen mit dem Europameister von 1996 berichtet, der für Gespräche mit der Verbandsspitze nach Istanbul gereist war. Die Unterschrift soll am Montag erfolgen.

Der DFB hatte bereits vorab mitgeteilt, Kuntz trotz laufenden Vertrages bei einer entsprechenden Einigung mit dem türkischen Verband die Freigabe zu erteilen.

Kuntz, der in der Saison 1995/96 30-mal für Besiktas in der türkischen SüperLig auflief, hatte seine Zukunft beim DFB zuletzt immer wieder offengelassen und erklärt, sich mit anderen Anfragen befassen zu wollen. Zwar hatte er die U-21-Nationalmannschaft noch während der vergangenen Abstellungsphase betreut, allerdings auch da ein klares Jobbekenntnis vermieden. Enttäuscht hatte er sich außerdem über den Auswahlprozess bei der Nachfolger-Suche von Joachim Löw geäußert. Kuntz galt als einer der Kandidaten, ein von DFB-Manager Oliver Bierhoff angekündigtes Gespräch habe aber nicht stattgefunden. Stattdessen war Hansi Flick zum Bundestrainer ernannt worden.

EM-Titel 2017 und 2021

Mit der deutschen U 21 hatte Kuntz in seiner fünfjährigen Amtszeit außerordentlichen Erfolg: 2017 und 2021 führte er die DFB-Auswahl zum Titelgewinn, 2019 ins Finale. Beim Olympischen Fußballturnier in diesem Jahr scheiterte seine Mannschaft allerdings in der Vorrunde.

Erste Erfahrungen als Trainer sammelte Kuntz bei seinem Heimatverein Borussia Neunkirchen. Später betreute er über zwei Jahre lang den Karlsruher SC, übernahm danach Waldhof Mannheim und LR Ahlen, ehe er auf die Funktionärsebene wechselte. Zunächst bei der TuS Koblenz und später beim VfL Bochum war er für die sportlichen Belange zuständig, es folgte von 2008 an eine achtjährige Amtszeit als Vorstand beim 1. FC Kaiserslautern, mit dem er zwischenzeitlich die Rückkehr in die Bundesliga feierte. Nach dem Abrutschen ins Zweitliga-Mittelmaß und internen Streitigkeiten verließ er die Roten Teufel im Frühjahr 2016.

Kuntz steht gleich ein schweres Debüt bevor

In der Türkei erwartet Kuntz, der zu seiner aktiven Zeit deutscher Meister (1991) und Pokalsieger (1990) mit dem FCK wurde, zudem zweimal Bundesliga-Torschützenkönig war und den Europameisterstitel 1996 gewann, eine schwere Aufgabe: Trotz großer Erwartungen scheiterte die Nationalmannschaft bei der EM sang- und klanglos und ohne Sieg in der Vorrunde.

Auswahlcoach Günes durfte entgegen der Erwartungen zunächst weitermachen, musste nach der jüngsten 1:6-Niederlage gegen die Niederlande aber seinen Hut nehmen. In der WM-Qualifikationsgruppe G rangiert die Türkei derzeit auf dem dritten Platz hinter den Niederländern und Norwegen. Kuntz' Debüt hat es damit gleich in sich: Am 8. Oktober empfängt die Türkei den direkten Konkurrenten Norwegen.