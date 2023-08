Einigung erzielt: Flick wechselt fest zum 1. FC Nürnberg

Mitte Juni erklärte Dieter Hecking auf einer Pressekonferenz, dass sich der 1. FC Nürnberg intensiv um Florian Flick bemühe. Rund eineinhalb Monate später hat der Club die Verpflichtung seines Wunschspielers offiziell gemacht.

Defensiv und offensiv hat sich der 1. FC Nürnberg mit Ivan Marquez, Ahmet Gürleyen, Jannes Horn und den beiden Japanern Daichi Hayashi und Kanji Okunuki, sowie dem Engländer Joseph Hungbo schon verstärkt. Auf der Suche nach einem neuen Sechser liefen die Verhandlungen bis zuletzt noch, nun kann der FCN aber Vollzug melden.

Mit Flick bekommen die Mittelfranken ihren Wunschspieler fürs defensive Mittelfeld, der bereits in der abgelaufenen Halbserie auf Leihbasis beim Club spielte, einen wichtigen Stammplatz einnahm und sich Ende Mai den Mittelfußknochen brach, ehe er nach Saisonende erst einmal wieder zu seinem Stammverein, dem FC Schalke 04, zurückkehrte. Im Rahmen der Vorstellungspressekonferenz von Trainer Cristian Fiel Mitte Juni bekundete Nürnbergs Sportvorstand Dieter Hecking dann ganz offen das Interesse, den 23-jährigen Mannheimer fest an den Valznerweiher zu lotsen.

Es hakte nur noch an der Ablöse

Besonders aufgrund der Schalker Verpflichtungen von Ron Schallenberg, Paul Seguin und des Ex-Nürnbergers Lino Tempelmann schien dieses Szenario nicht unrealistisch. Das bestätigte auch S04-Sportdirektor André Hechelmann in einer Vereinsmitteilung "Florian hat das halbe Jahr in Nürnberg genutzt, um Spielpraxis zu sammeln und sich weiterzuentwickeln. Da die Konkurrenzsituation bei uns im zentralen Mittelfeld nach wie vor groß ist, haben wir gemeinsam eine Lösung gesucht und gefunden", so Hechelmann. "Florian wird als Teil der Aufstiegsmannschaft immer einen besonderen Platz in den Herzen aller Schalker haben. Wir wünschen ihm für die sportliche und private Zukunft alles Gute in Nürnberg."

Mit dem Club verständigte Flick sich schon früh auf einen festen Transfer, einzig über die Sockelablösesumme verhandelten Schalke und der FCN zuletzt noch. Diese soll nach kicker-Informationen bei rund 500.000 Euro liegen, dazu kommen mögliche Bonuszahlungen und eine Weiterverkaufsbeteiligung. In Nürnberg unterschreibt Flick einen "langfristigen Vertrag", über die Länge machten die Franken wie gewohnt keine Angabe.

Hoffnung auf baldiges Comeback und Stabilität im Mittelfeld

"Wir freuen uns, dass die Formalitäten jetzt geklärt sind und Florian voll einsteigen kann. Der Verlauf seiner Verletzung ist im Plan und wir sind guter Dinge, dass er bald wieder im Mannschaftstraining ist. Mit seinen fußballerischen Qualitäten und seiner Mentalität wird er uns im Zentrum Stabilität geben", freut sich Sportdirektor Olaf Rebbe, in dieser Personalie Vollzug vermelden zu können. "Wir sind froh, dass wir Florian davon überzeugen konnten, den mit uns eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Er hat während der Leihe gezeigt, welchen Wert er für unsere Mannschaft haben kann“, begründete Sportvorstand Dieter Hecking die Hartnäckigkeit, mit der man um Flick buhlte.

"Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, welchen Stellenwert der 1. FC Nürnberg in den wenigen Monaten für mich bekommen hat. Deshalb stand auch schnell fest, dass ich unbedingt hierher wieder zurückkommen möchte", erklärte Flick, der seinen Fokus nun aber vorerst auf sein Comeback legen wird: "Jetzt heißt es für mich erst einmal, so schnell wie möglich wieder fit zu werden. Geplant ist, dass ich in ein paar Tagen mit dem Lauftraining beginne."

Nach seinem Mittelfußbruch im Mai wird der 23-Jährige sein Comeback - wenn alles nach Plan läuft - im September geben und erstmals mit der Rückennummer sechs, die durch den Wechsel Tempelmanns zu Schalke frei wurde, auflaufen.