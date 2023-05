Einigung erzielt: Commanders-Verkauf steht kurz vor dem Abschluss

Seit einiger Zeit zieht sich der Verkauf der Washington Commanders an eine Besitzergruppe um Milliardär Josh Harris und NBA-Legende Magic Johnson schon hin. Nun wurde nach wochenlangen Verhandlungen eine Einigung erzielt.

Das lange Warten hat ein Ende: Nach Monaten der Gerüchte befindet sich der Verkauf der Washington Commanders endgültig auf der Zielgeraden, womit die Wünsche vieler Fans in der US-Hauptstadt wohl endlich erhört werden. Daniel "Dan" Snyder, skandalträchtiger Besitzer der Franchise, hat dem Verkauf seines Teams zugestimmt.

Schwere Vorwürfe gegen Snyder

Doch zurück zum Anfang: Im Jahr 1999 erwarb der Unternehmer das Team für 800 Millionen US-Dollar nach dem Tod des vorherigen Besitzers Jack Cooke, doch schon wenig später wurden erste Vorwürfe gegen den heute 58-Jährigen laut. Sein Verhalten während der Finanzkrise 2008, als Snyder und die Franchise Dauerkarteninhaber verklagten, die infolge der Krise nicht in der Lage waren, die Tickets zu bezahlen, zog ebenso große Kritik nach sich wie der schlechte Zustand der Team-Einrichtungen.

Auch der sportliche Misserfolg des Teams (seit Snyders Übernahme haben die Commanders eine Bilanz von 164 Siegen zu 220 Niederlagen und zwei Remis) und der erst im Jahr 2020 geänderte rassistische Name des Teams zogen Tadel auf sich. Noch gravierender zeigten sich dann aber die Vorwürfe der sexuellen Belästigung eines Team-Angestellten gegen Snyder persönlich, in dessen Folge das Team eine Strafe in Höhe von 10 Millionen US-Dollar zahlen musste. Der 58-Jährige bestreitet diese Anschuldigungen zwar, steht aber bis heute im Fokus einer internen Untersuchung der NFL.

Rekordpreis: Konsortium bietet 6,05 Milliarden US-Dollar

Ende des vergangenen Jahres, nachdem Gerüchte über einen möglichen erzwungenen Verkauf laut geworden waren, ging Snyder dann erste Schritte, um den Verkauf des Teams zu ermöglichen. Nach wochenlangen Verhandlungen, samt erster Berichte über eine mögliche Einigung Mitte April, machte das Team am Freitagabend die Neuigkeiten offiziell. Die Snyder-Familie habe sich mit einem Konsortium um Milliardär Josh Harris, der auch Anteile an den Philadelphia 76ers (NBA) und New Jersey Devils (NHL) besitzt, und NBA-Legende Magic Johnson final über einen Verkauf geeinigt.

6,05 Milliarden US-Dollar sollen die Snyders nach Informationen des NFL-Insiders Ian Rapoport für die Commanders erhalten, was einen neuen Rekord für ein NFL-Team darstellen würde. Diesen halten bislang die Denver Broncos, die im vergangenen Jahr für kolportierte 4,65 Milliarden US-Dollar den Besitzer wechselten. Einzig die Zustimmung der anderen Franchise-Besitzer steht noch aus, Rapoport zufolge könnte dies bereits aber Ende des Monats bei einem Treffen der Besitzer in Minnesota geschehen.

Bringen die neuen Besitzer auch den sportlichen Erfolg zurück in die Hauptstadt?

Sportlich könnte sich für die Franchise aus der US-Hauptstadt einiges ändern unter den neuen Besitzern. Zuletzt stand Washington im Jahr 2020 in den Play-offs, auf eine Teilnahme am Super Bowl warten die Commanders bereits seit dem letztmaligen Sieg 1991. Darauf hofft zumindest der neue Besitzer Harris, der sich stellvertretend für das gesamte Konsortium in einer Stellungnahme an die NFL richtete. Er wolle der Stadt und den Fans ein erfolgreiches Team liefern, erklärte der 58-jährige Investor. "Wir freuen uns darauf, eine Weltklasse-Organisation zu leiten und in das Team zu investieren, um auf und neben dem Feld Großes zu leisten", so Harris.

Ob ihnen das gelingt und wann die neuen Besitzer tatsächlich die Geschickte in Washington in die Hand nehmen, wird sich zeigen. Für die Commanders startet die neue NFL-Saison am 10. September mit dem Heimspiel gegen die Arizona Cardinals.