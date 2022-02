"Einige weinten sogar": Als Bochum und Bayern Geschichte schrieben

Bayerns 6:5 in Bochum 1976 ist bis heute einmalig. Erinnerungen an ein kurioses Beinahe-Tor, einen Floskel-Trainer - und Alkohol.

"Unfassbar, so ein Spui!", entfuhr es Sepp Maier, dem Ur-Bayern, und der kicker schrieb kopfschüttelnd: "Es ist eben doch noch nicht alles dagewesen." Die Bundesliga war immerhin schon 13 Jahre alt.

Elf Tore fielen am 18. September 1976 zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern mit einer Reihenfolge, die bis heute einmalig ist. Nach einer 4:0-Führung des VfL in der 53. Minute gewannen die Gäste noch mit 6:5. Es ist das einzige Spiel der Bundesliga-Geschichte, in dem eine Mannschaft nach einem Vier-Tore-Vorsprung noch verlor.

"Im Spiel am Tag der offenen Tore hat die bessere Mannschaft gewonnen", floskelte Bayern-Trainer Dettmar Cramer danach, obwohl er noch gar keinen Twitter-Shitstorm zu befürchten hatte. Jedenfalls fasste er damit nur bedingt präzise zusammen, was die 17.000 Zuschauer im ausverkauften Ruhrstadion tatsächlich gesehen hatten.

Weil Maier noch diskutiert, trifft "ein wacher Bochumer" fast vom Anstoß weg

Wie die Bochumer um Hermann Gerland und "Ata" Lameck die Bayern zunächst überrollten, obwohl sie mit Klaus Franke früh einen weiteren wichtigen Spieler verletzt verloren. Vor dem Spiel hatte sich schon Hans-Jürgen Köper mit einer Magenverstimmung abgemeldet.

Wie die Bayern nach dem 0:3 vergeblich Abseits und Handspiel monierten und damit fast das prompte 0:4 riskierten: Weil Maier noch im Anstoßkreis diskutierte, ein Teamkollege den Ball aber bereits "wütend und achtlos" (kicker) weggedroschen hatte, verfehlte "ein wacher Bochumer" das leere Bayern-Tor per Weitschuss nur knapp.

Zuvor hatte Schiedsrichter Walter Horstmann in seinem 100. Bundesliga-Einsatz die gehobene Fahne des Assistenten ignoriert. "Der hat mir gesagt, dass er das einfach besser gesehen hat als sein Linienrichter, weil er näher am Ball stand, und damit war die Sache erledigt", schimpfte Libero Franz Beckenbauer später.

Wir haben die Bayern doch so sicher im Sack gehabt, und dann das! Das ist ja unglaublich. Bochums Doppeltorschütze Jupp Kaczor

Und wie doch eigentlich alles schon geklärt war, als Hans-Joachim Pochstein nach der Halbzeitpause trotzdem Maier zum 4:0 überwand. Was dann passierte, konnte sich niemand so genau erklären. "Unterlagen die mit Deckungsaufgaben bedachten Spieler Bochums, weil von Gerd Müller eine Halbzeit so gut wie nichts zu sehen war, einer optischen Täuschung?", fragte der kicker.

Das letzte Tor am 18. September 1976 im Bochumer Ruhrstadion: Uli Hoeneß (re.) trifft zum 6:5. imago sportfotodienst

Nun, am Ende dauerte es rund 20 Minuten, und Bayern führte 5:4. Neben Karl-Heinz Rummenigge, "Katsche" Schwarzenbeck und Uli Hoeneß traf auch Müller doppelt, der am Spieltag zuvor Aufsteiger TeBe Berlin beim 9:0-Sieg fünf Treffer eingeschenkt hatte.

"Wir haben die Bayern doch so sicher im Sack gehabt, und dann das! Das ist ja unglaublich. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah ...", stammelte Jupp Kaczor. Der VfL-Stürmer, schon Torschütze des 2:0, glich sogar noch zum 5:5 aus, ehe erneut Hoeneß mit seinem Siegtor in der 89. Minute das "Spui" endgültig unfassbar machte.

"Einige griffen völlig enttäuscht und ausgelaugt zum Alkohol", berichtete der kicker

"In der Kabine des VfL herrschte tiefe Niedergeschlagenheit, einige weinten sogar", berichtete der kicker. "Die Spieler waren noch beim gemeinsamen Abendessen völlig konsterniert. Einige griffen völlig enttäuscht und ausgelaugt zum Alkohol, um den Schmerz zu unterdrücken."

Während Floskel-Trainer Cramer weiter zurückhaltend blieb ("Ich muss mir überlegen, was und wie viel ich sage, um meine Mannschaft auf dem Weg nach oben weiter richtig zu motivieren"), klagte VfL-Präsident Ottokar Wüst: "Wenn Franke und Köper hätten spielen können, wäre dieses Debakel nicht mehr passiert." Die Bochumer hielten Monate später zumindest die Klasse.

Für den kicker zeigte Bayerns Aufholjagd damals "die Routine einer Mannschaft, die in zehn Jahren zu europäischer Spitzenklasse heranwuchs. Sobald, selbst bei dem schier unaufholbaren Rückstand, Schwächen beim Gegner gespürt wurden, nutzte man sie bedingungslos aus."

Richtig bedingungslos endete die Saison für den amtierenden Europapokalsieger der Landesmeister allerdings nicht: Obwohl sie am folgenden Spieltag Spitzenreiter 1. FC Köln mit 4:1 stürzten, wurden die Bayern am Saisonende nur Siebter. Und Cramer, der 1,61 Meter kleine "Fußball-Professor", den es später als Trainer und Ausbilder in rund 90 Länder verschlagen sollte, musste gehen.