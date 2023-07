"Einige Personen haben mich sehr enttäuscht": 'Jeffryy_95' verlässt Gladbach

Bei Borussia E-Sport endet nach fast fünf Jahren eine Ära: 'Jeffryy_95' verlässt die Fohlen - und hat nicht nur gute Worte für die Borussia übrig.

Er war Gründungsmitglied und Aushängeschild von Borussia E-Sport. Die Rede ist von Yannick 'Jeffryy_95' Reiners. Fast fünf Jahre lang repräsentierte der 28-Jährige die Fohlen auf dem virtuellen Rasen - diesen Sommer endet jedoch seine Laufbahn bei den Gladbachern. Eine Trennung, zu der es wohl hätte nicht kommen müssen.

So lesen sich jedenfalls sein Statement auf Twitter und eine Story über Instagram. Seine Abschiedsworte auf dem Kurznachrichtendienst leitet der Profi zunächst mit Dank ein: "Zuerst wollte ich mich bei allen Fans rund um den Verein bedanken, welche mich unterstützt haben. Fünf Jahre voller Emotionen, Leidenschaft und Herzblut. Danke Borussia. Ich bin als Fan damals gekommen und kann glaube ich mit Stolz behaupten, meinen Teil dazu beigetragen zu haben, das Borussia E-Sports sich sportlich gut entwickelte."

'Jeffryy_95' wäre gerne langfristig geblieben

Abgeschlossen werden diese Aussagen jedoch mit einer Andeutung, dass hinter den Kulissen etwas vorgefallen ist. "Die Trennung ging nicht von mir aus und einige Personen haben mich letztendlich sehr enttäuscht", so 'Jeffryy_95' und ergänzte auf Instagram: "Ich habe noch so vieles auf dem Herzen, was ich gerade nicht wirklich frei aussprechen kann." "Gerne langfristig" wäre er "auch in anderer Position geblieben und hätte den Bereich weiter vorangebracht".

Zu den Äußerungen speziell hat sich die Borussia öffentlich nicht geäußert. Bereichsleiter eSport, Stefan Schuffels, in einem Statement zum Abgang Reiners': "Ich schaue mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die letzten fünf Jahre Borussia E-Sports und Yannick zurück. Gemeinsam haben wir Erfolge gefeiert und Niederlagen überwunden. Borussia dankt Yannick für seinen unermüdlichen Einsatz - ohne ihn wäre Borussia E-Sports nicht da, wo wir jetzt stehen."

Trotz einiger Neuzugänge vor der Saison blieben die Gladbacher hinter den Erwartungen zurück. In der Virtual Bundesliga Club Championship (VBLCC) belegten die Fohlen Rang elf, sechs Punkte fehlten für einen Platz in den Play-offs. Beim Grand Final war kein Profi des Klubs vertreten. Offen ist noch, wer in Reiners Fußstapfen treten könnte. Ein ehemaliger Gladbacher wäre verfügbar, nämlich Richard 'RBLZ_Gaucho' Hormes. Er kam damals nur wenige Monate nach Gründung zu den Fohlen - und verlässt die RBLZ ebenfalls in diesem Sommer.