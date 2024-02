"Einige Gespräche geführt": Bleibt Gondorf beim KSC?

Die Zukunft von Jerome Gondorf ist nach wie vor offen. Beim 2:2 am Samstagabend gegen Fortuna Düsseldorf erzielte der Mittelfeldspieler des Karlsruher SC das zwischenzeitliche 1:1 - ob er den Badenern erhalten bleibt, ist allerdings noch unklar. "Wir haben mit ihm schon einige Gespräche geführt, und da müssen wir schauen, in welche Richtung sich das entwickelt", sagte Sportchef Sebastian Freis in einem Sky-Interview nach dem Spiel. Gondorf spielte schon im Nachwuchsbereich für den KSC und kehrte zum Jahresbeginn 2020 zurück. Inzwischen ist er zwar 35 Jahre alt, aber noch immer eine feste Größe. Im Sommer läuft sein Vertrag aus.