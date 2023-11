Einige Änderungen ab Sommer: Die TV-Übertragungsrechte in Deutschland.

Sportinteressierte TV-Zuschauer müssen sich auf einige Veränderungen gefasst machen. Während beispielsweise die NFL den Sender wechselt, gibt es im Handball sogar einen völlig neuen Anbieter.

Fußball: 3. Liga seltener im Free-TV

Während die Rechte an der Übertragung der 1. und 2. Bundesliga weiterhin bei Sky und DAZN sowie das Samstagabendspiel in Liga zwei bei Sport1 liegen, kommt es in der 3. Liga ab der nächsten Saison zu einer bedeutsamen Änderung. So werden bis Sommer 2027 statt der bis dato 80 Partien nur noch 68 Spiele im Free-TV bei der ARD und deren dritten Programmen zu sehen sein, die restlichen 312 Duelle laufen exklusiv bei MagentaSport. Keine Veränderungen gibt es beim DFB-Pokal, der weiterhin komplett bei Sky sowie zusätzlich mit 15 Partien im Free-TV bei ARD und ZDF zu sehen sein wird.

Im internationalen Vereinsfußball stehen derweil ebenfalls keine Wechsel bevor: Den Großteil der Champions League hat DAZN im Programm, einzig eine Partie pro Spieltag überträgt Amazon. Die Rechte an den Spielen der Europa League und Europa Conference League liegen bei der RTL-Gruppe, die neben ausgewählten Begegnungen im Free-TV hauptsächlich über den kostenpflichtigen Streamingdienst RTL+ ausstrahlt.

Frauen-Bundesliga aufgespalten

Für die Übertragung der Frauen-Bundesliga gibt es ab der kommenden Spielzeit insgesamt vier verschiedene Anbieter. So übertragen neben MagentaSport und DAZN, die beide alle 132 Spiele im Angebot haben werden, auch ARD und ZDF bis zu zehn Spiele live im frei empfangbaren Fernsehen und Stream. Außerdem sicherte sich Sport1 den Sendeplatz am Montagabend, was zu 22 Liveübertragungen des Free-TV-Senders führt.

NFL wechselt den Sender, bleibt aber im Free-TV

Die National Football League wechselt zur neuen Spielzeit im deutschen Fernsehen den Sender, kann aber weiterhin pro Spielrunde bis zu zweimal im Free-TV verfolgt werden. RTL übernahm die Rechte an der NFL von ProSieben, das bis dato die größte Sportliga der Welt im Angebot hatte. Zusätzlich zu RTL bleibt DAZN ebenfalls an der Übertragung der Spiele beteiligt und überträgt unter anderem alle Partien am Donnerstag, Sonntag sowie die Duelle in der Montagnacht. Die Rechte an ausnahmslos allen Begegnungen liegen indes beim kostenpflichtigen Streamingdienst NFL Game Pass.

Neuer Streamingdienst Dyn übernimmt im Handball

Der Handball hat in Deutschland ab Sommer 2023 eine neue und bislang unbekannte Heimat. Die Streaming-Plattform Dyn übernimmt zur neuen Saison die Live-Übertragung der Handball-Bundesliga, der 2. Handball-Bundesliga, des DHB-Pokals, der Handball-Bundesliga der Frauen (in Zusammenarbeit mit sportdeutschland.tv) sowie der Gruppenspiele mit deutscher Beteilung in der EHF-Champions-League und der EHF-European-League. Die K.-o.-Spiele werden anschließend ausnahmslos übertragen, laufen jedoch wie die restlichen Partien zusätzlich auch bei DAZN. ARD und ZDF können dazu bis zu zwölf Spiele der Handball-Bundesliga und des DHB-Pokals sowie fünf Begegnungen der 2. Handball-Bundesliga ausstrahlen.

Seine Übertragungs-Premiere wird Dyn am 23. August mit der Übertragung des Super-Cup-Duells zwischen THW Kiel und den Rhein-Neckar Löwen feiern.

Auch Basketball, Volleyball, Hockey und Tischtennis bei Dyn

Während sich Dyn auch für die Basketball-Bundesliga, den BBL-Pokal sowie die Basketball-Champions-League die Rechte sichern konnte, werden mit Volleyball, Hockey und Tischtennis auch drei weitere Sportarten zum Programm des Streaming-Neulings zählen. Sowohl die Volleyball-Bundesliga der Männer als auch die der Frauen wird von Dyn übertragen, ebenso wie die Tischtennis-Bundesliga und der Pokal. Fans der Hockey-Bundesliga kommen ebenfalls auf ihre Kosten - müssen dafür jedoch kein Geld ausgeben: Die Spiele der Herren als auch die der Damen überträgt Dyn im kostenlosen Stream auf Youtube.

Die Deutsche Eishockey-Liga (DEL) bleibt derweil auch in der Saison 2023/24 weiterhin bei MagentaSport. Der Streamingdienst der Deutschen Telekom hält neben der Hauptrunde auch die Rechte an den Play-offs.