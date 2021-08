Einheit oder Brei? Manchester City im Check

Personell wird der Titelverteidiger sogar noch stärker. Aber kann aus zwei ersten Mannschaften eine werden? ManCity im Check.

Nun ist das Aussortieren eigentlich nichts, was Pep Guardiola jemals größere Probleme bereitet hätte. Ronaldinho, Samuel Eto’o oder Zlatan Ibrahimovic mussten zu seiner Zeit beim FC Barcelona gehen, auf Mario Götze wollte er in München auch nach dessen Weltmeistertor nicht wirklich setzen - selbst Vereinsikone Sergio Aguero schien er bei City gegen Ende irgendwie ausgemustert zu haben.

Auch beim Hinblättern höherer Transfersummen ist Guardiola in seiner Kaderplanung weitgehend schmerzfrei. Alleine in die Abwehr der Skyblues investierte der Katalane bereits über 400 Millionen Euro, vor einem Jahr kam Stabilisator Ruben Dias für deren 68.

Passt Grealish ins System? - Kane wäre wohl noch teurer

Der 118 Millionen Euro schwere Erwerb von Jack Grealish sprengt nun allerdings nicht nur den vereinseigenen Transferrekord, es handelt sich außerdem um einen Offensivspieler - und einen Spielertypen, der seinen Fußball bisher so interpretierte, als würde ihn Guardiola eher aussortieren als einkaufen.

Dann wäre da Harry Kane, der vielleicht auch noch kommt und den Transferrekord sicherlich ein zweites Mal brechen würde. Der Mittelstürmer der englischen Nationalmannschaft. Dabei kann Guardiola mit solchen Mittelstürmern doch nur selten etwas anfangen.

Nun muss man Kane seit geraumer Zeit zugestehen, seine Position als Nummer neun durchaus auch "falsch" interpretieren zu können, was seinem potenziellen neuen Trainer gefallen und in dessen Plan passen könnte. Auch ist es dem 50-Jährigen zuzutrauen, Freigeist Grealish, der bei Aston Villa noch die Rolle spielte, eine eher funktionelle Rolle als einer von vielen einzuverleiben.

Aguero und Bernardo Silva, der wohl ebenfalls abgegeben werden soll, also raus, Kane und Grealish rein. Das würde quantitativ sogar aufgehen und Manchester City, zumindest in der Theorie, noch besser machen. Sofern kein entscheidendes Champions-League-Spiel ansteht und er eine ganze Saison Zeit hat, kriegt Genie Guardiola ein Starensemble auch meistens sortiert. Aber hatte er es schon mal mit einem solchen zu tun?

Sterling, Mahrez, Foden: Wem droht die Bank?

Wenn Grealish spielt, was wird dann aus Sterling, der ohnehin einen schweren Stand, aber eine starke EM hinter sich hat? Trifft es Mahrez, der in der Königsklasse herausragte? Oder Foden? Rückt der vorerst verletzte Youngster ins Mittelfeld, was einen Bankplatz für Gündogan bedeuten könnte, wo der Teilzeit-Knipser der Vorsaison etwa neben Rodri, Laporte, Zinchenko, Gabriel Jesus oder den aufstrebenden Ferran Torres sitzt?

Das ist Kayky, ab Januar Spieler von Manchester City. imago images/Fotoarena

Und was passiert, bitte, wenn auch noch Kane in die Startelf drängt? Mit dem brasilianischen Außenstürmer Kayky (18) kommt im Winter von Fluminense übrigens der nächste verheißungsvolle Angreifer - und Bernardo Silva ist noch nicht abgegeben. Diesmal sind es selbst für City-Verhältnisse viele Köche, die den berühmten Brei verderben könnten.

Auch die zweite Mannschaft könnte Meister werden

Es wird eine Herausforderung für den Dompteur Guardiola, einen solchen Kader bei Laune zu halten. Aus einer Auswahl, die auch zwei Meistermannschaften stellen könnte, muss er eine machen, die Woche für Woche funktioniert.

Ist der größte Stolperstein für den Titelverteidiger am Ende die eigene Mannschaft? Sind die schwierigsten Partien die Trainingsspiele gegen die eigenen Kollegen, wie Guardiolas Spieler einst in München verrieten? Nein, dafür ist die Konkurrenz in der Premier League zu stark. Internes Chaos darf sich City nicht erlauben.

Macht es klick, zieht City davon

Vielleicht ist das Glas aber auch halb voll, ist der Star die Mannschaft, der Trainer, das System. In dem plötzlich wieder mehrere Spieler mehrere Rollen nahezu perfekt einnehmen und ausfüllen wie ab Mitte Dezember, als die Skyblues nach einem Remis gegen West Brom acht Punkte Rückstand hatten, Guardiola einiges umkrempelte und City auf einmal über Monate jedes Spiel gewann.

Auch 2021/22 dauert die Liga eigentlich zu lang, als dass ein Pep Guardiola aus seinen überragenden Ressourcen nicht doch wieder ein Team formt, das noch mal ein bisschen besser spielt, als man sich das hätte vorstellen können. Sie heißt schließlich nicht Champions, sondern Premier League.

Platzierung 2020/21: 1.

Wer ist neu? Jack Grealish (Aston Villa, 118 Millionen)