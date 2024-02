Einheit Frankfurt und Bavaria München: We are Football 2024 ohne Bundesliga-Lizenzen

Drei Jahre nach dem Auftakt von We are Football wird am 4. März ein neuer Teil veröffentlicht. Verzichten müssen die Fans jedoch auf die Lizenzen aus der Bundesliga.

We are Football bekommt einen zweiten Teil. Handy Games

Lange Zeit war es um We are Football still gewesen. Nun wurde bekannt, dass ein neuer Teil erscheint. Am 4. März wird der zweite Ableger der Reihe veröffentlicht. Mit einigen Neuerungen, aber auch einem herben Verlust: Anders als noch im Vorgänger sind diesmal keine Bundesliga-Lizenzen vorhanden. Entsprechend spielen in den deutschen Ligen erst mal Vereine wie Einheit Frankfurt, Bavaria München oder Stier Leipzig.

Das Manager-Monopol dieser Rechte hat somit der FM von Sports Interactive. Ein kleines Schlupfloch gibt es dennoch: Denn wie aus Anstoss bekannt, ist es möglich, über den Editor sämtliche Einträge zu überarbeiten. Dazu auch gehören Ligen- und Aufstiegsregeln. Apropos Football Manager: Ein wesentlicher Unterschied hierzu soll sein, dass nicht nur das Trainer-Dasein im Fokus steht, sondern auch andere Aspekte der Klubs wie Fanbetreuung oder Vereinsgelände.

Erstmals in 3D-Darstellung

Um- oder neugebaute Stadien lassen sich künftig auch im Spiel bewundern. Denn erstmals gibt es in We are Football eine schematische 3D-Match-Darstellung aus neun unterschiedlichen Kameraperspektiven inklusive Zeitlupe oder Schnellberechnung. Außerdem sollen taktische Anweisungen auf dem Spielfeld ersichtlich sein - auch Kommandos von der Seitenlinie seien während einer Partie möglich. Mit der Option "Taktische Analyse", die ihre Premiere feiern wird, lassen sich zudem Informationen darüber einsehen, wie das Ergebnis zustande kam. Überarbeitet worden sei zudem der Transfermarkt.

Doch nicht nur als Vereinstrainer lassen sich die sportlichen Geschicke lenken. Passend zur im Sommer in Deutschland stattfindenden Europameisterschaft sind separate EM- und WM-Modi für Männer und Frauen geplant. Dabei hat man die Möglichkeit, direkt zu Beginn eines Spielstands eine Nationalmannschaft zu betreuen. Oder während der Karriere noch Angebote zu bekommen. Eine Demo des neuen Titels ist über Steam bereits zu spielen. Der vollwertige Release erfolgt wie beschrieben am 4. März. Erscheinen wird We are Football 2024 nur auf dem PC.