Eingriff am Ellbogen steht bevor: Saisonaus für Angels-Star Ohtani

Die Saison von Shohei Ohtani ist zwei Wochen vor dem Ende der Regular Season vorzeitig beendet. Der gefeierte Baseball-Star der Los Angeles Angels muss in den kommenden Wochen verletzungsbedingt passen.

Zur Trade Deadline warfen die Angels noch mal alles in die Waagschale, um einen Angriff auf die Play-offs zu starten und damit ihre Star-Spieler Ohtani und Mike Trout glücklich zu machen. Dieses Projekt ist krachend gescheitert.

Die Angels verloren seit Anfang August 29 ihrer 41 Spiele und haben dadurch nur noch theoretische Chancen auf die Postseason. Damit droht dem Team aus Anaheim, einer Stadt vor den Toren von Los Angeles, der Abgang von Ohtani, der im Winter Free Agent sein und einen lukrativen Vertrag unterschreiben wird. Womöglich nicht bei den Angels, die es in keiner seiner bislang sechs Saisons in der MLB geschafft haben, einen echten Titelanwärter um den vielleicht besten Spieler der Baseball-Geschichte aufzubauen.

Was Ohtani so besonders macht, sind seine überragenden Qualitäten sowohl als Hitter als auch als Pitcher. Seine Two-Way-Fähigkeiten machen ihn einzigartig im Baseball, was ihm den Spitznamen "Einhorn" eingebracht hat. Ohtani gilt als Favorit auf die Auszeichnung des wertvollsten Spielers in der American League, es wäre sein zweiter MVP-Award nach 2021.

Hat Ohtani bereits sein letztes Spiel für die Angels bestritten?

Die Angels-Fans könnten ihn unter Umständen bereits zum letzten Mal im Trikot ihres Lieblingsteams gesehen haben. Wie die Angels am Samstag mitteilten, wird Ohtani verletzungsbedingt in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen.

Der 29 Jahre alte Japaner hatte bereits die vergangenen elf Spiele aufgrund eines gezerrten Bauchmuskels verpasst, als Pitcher kam er aufgrund einer Ellbogenverletzung bereits seit Ende August nicht mehr zum Einsatz. Ohtani wird sich bald einem Eingriff im rechten Ellbogen unterziehen.

Ohtani will als Two-Way-Player weitermachen

Sein Agent Nez Balelo hatte bereits Anfang September angekündigt, dass Ohtani plane, trotz der Verletzungen in Zukunft als Two-Way-Player zurückzukommen und zumindest als Schlagmann pünktlich zur Saison 2024 wieder fit zu sein. In der aktuellen Spielzeit führte er die American League mit 44 Home Runs an bei einem Schlagdurchschnitt von 30,4 Prozent. Zudem markierte er als Pitcher 167 Strikeouts. In vielen Advanced Stats führt er die Liga ebenfalls an.

Inwiefern die Verletzungen Ohtanis Free Agency beeinflussen werden, ist aktuell noch unklar. Anfang August rechneten Liga-Insider noch damit, dass er mindestens 500 Millionen Dollar für um die zehn Jahre angeboten bekommen wird, manche erwarteten gar ein Gesamtvolumen des neuen Vertrags um die 600 Millionen Dollar, was ihn zum Rekordverdiener machen würde. Viele Teams werden auch weiterhin bereit sein, immense Summen in Ohtani zu investieren.