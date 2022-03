"Einfluss nicht mehr ausreichend gegeben": Friedrich verlässt Hertha vorzeitig

Arne Friedrich ist nicht mehr Sportdirektor von Hertha BSC. Der 42-Jährige verlässt den Hauptstadtverein mit sofortiger Wirkung - und damit früher als eigentlich angedacht.

Bereits Anfang Februar hatte der Verein mitgeteilt, dass Friedrich seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern werde. Nun kommt der Abschied noch früher: Wie Hertha BSC am Montagabend bekanntgab, wird Friedrich den Klub mit sofortiger Wirkung verlassen. "Wir haben in einem offenen Gespräch nun gemeinsam festgestellt, dass es mit Blick auf die Planungen der kommenden Saison sinnvoller ist, die Zusammenarbeit bereits jetzt zu beenden", wird Geschäftsführer Fredi Bobic in der Mitteilung zitiert.

Friedrich selbst scheint es bei dem Schritt wohl auch um seine Rolle im Verein gegangen zu sein. "Aus verschiedenen Gründen", begründet er die Entscheidung, sei bei ihm "das Gefühl entstanden, dass mein Einfluss bei wichtigen sportlichen Entscheidungen nicht mehr ausreichend gegeben ist, um meinen Aufgaben als Sportdirektor gerecht zu werden".

Der ehemalige Hertha-Kapitän war 2019 noch unter Cheftrainer Jürgen Klinsmann zum Klub zurückgekehrt, seit der Saison 2020/21 war er als Sportdirektor tätig. Nach der Trennung vom damaligen Geschäftsführers Michael Preetz hatte Friedrich für ein halbes Jahr die alleinige sportliche Verantwortung inne, ehe Bobic nach Berlin wechselte und den Posten des Geschäftsführers übernahm.

Im Februar hatte Bobic über Friedrichs Zukunft noch gesagt: "Es ist kein Geheimnis, dass die USA für ihn eine wichtige Rolle spielen und wir arbeiten gemeinsam daran, zu schauen, wie er dort für uns zukünftig eine Hilfe sein kann." Ob an diesen Plänen nun weiter festgehalten wird, schreibt der Verein in seiner Mitteilung nicht. Auch zu einer Nachfolgeregelung werden keine Angaben gemacht.