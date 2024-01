"Einfach zu schlecht!" Island mit ungewohnten Schwächen

Eigentlich will Island bei dieser EM endlich den Sprung ins Halbfinale schaffen. Nach dem überraschenden Remis gegen Serbien ist das Ziel erstmal in den Hintergrund gerückt. Schließlich wirft die Leistung Fragen auf.

Aus München berichtet Sebastian Mühlenhof

Gisli Kristjansson, Aron Palmarsson, Omar Igni Magnusson, Janus Smarason, Elvar Jönsson, Viggo Kristjánsson - der Rückraum der Isländer ist enorm stark besetzt. Zahlreiche Nationen dürften etwas neidisch auf diese Top-Klasse blicken. Doch so gut die Mannschaft auch besetzt ist, beim Auftakt in die Europameisterschaft lief nicht sonderlich viel rund.

Die erste Formation um Palmarsson, Magnusson und Kristjansson blieb ungewohnt blass. Magere vier Törchen standen am Ende des 27:27-Remis gegen Serbien für die drei Star-Spieler zu Buche. "Wir haben einfach zu schlecht gespielt, egal ob von sechs Metern, neun Metern oder im Eins-gegen-Eins", gab Palmarsson unverblümt gegenüber handball-world zu.

Auch Kristjansson legte die Probleme schonungslos offen. "Wir haben viel zu viele einfache Fehler gemacht und in der zweiten Welle, wo wir oft in Überzahl waren, den Ball weggeworfen. Unsere Überzahl war sehr schlecht und dann verwerfen wir drei Siebenmeter", meinte der Regisseur des SC Magdeburg im Interview mit handball-world.

Gerade der Mittelmann, der laut seinem Nationaltrainer Arnor Atlason "einer der besten Spieler" auf seiner Position ist, war nicht ansatzweise in Normalform. Nur einen Wurf nahm er sich, der prompt nicht den Weg ins Tor fand. Ihm war die fehlende Spielpraxis nach seiner sechsmonatigen Verletzungspause anzusehen, erst Mitte Dezember gab er sein Comeback. Immerhin sagte er: "Körperlich war ich topfit, da kann ich gar nicht meckern."

Island-Trainer etwas ratlos: "Habe keine magische Antwort"

Doch auch ohne einen Kristjansson in Top-Form besitzt das Team genug Qualität im Kader. Allerdings war diese nur zu selten zu erkennen. Von elf Würfen aus neun Meter fanden nur drei den Weg ins Tor, auch aus kurzer Distanz war die Quote mit drei von sieben ausbaufähig. Dazu leisteten sich Palmarsson und Co. 15 technische Fehler - eine enorme Anzahl. "Zu viele Spieler haben zu schlecht gespielt", konstatierte der Kapitän.

Doch wie kam es zu diesem überraschend schwachen Auftritt? "Ich habe keine magische Antwort", erklärte Atlason auf Nachfrage von handball-world bei der Pressekonferenz. Er ergänzte, dass es "nicht gut ist, wenn alle drei zur selben Zeit nicht glänzen. Es ist aber, wie es ist." Schließlich sind seine Stars "auch nur Menschen", die eben Fehler machen.

Dabei stellte er sich auch stützend vor sie: "Aron hat zwei wichtige Tore gemacht und gut in der Abwehr gespielt. Gisli hat viel Räume für seine Teamkollegen geschaffen. Sie waren also nicht jedem Teil des Spiels so schlecht, aber sie können es besser wie auch die gesamte Mannschaft."

Island glücklich über Punktgewinn

Trotz dieses schwachen Auftritts hat Island noch einen Punkt gerettet. In der entscheidenden Phase übernahm Palmarsson Verantwortung und brachte mit seinen einzigen zwei Toren sein Team wieder auf 26:27 heran. Nach einem Steal Sigvaldi Gudjonsson erzielte der Rechtsaußen, der neben Bjarki Mar Elisson der beste isländische Spieler war, fünf Sekunden vor Schluss den viel umjubelten Ausgleich.

"Ich bin der Kapitän. Deswegen habe ich einfach den sch*** Ball gekommen und ins Tor geworfen. Das musste ich einfach machen", schilderte Palmarsson die Schlusssequenz aus seiner Sicht. Damit wollte er sich rehabilitieren, denn er ist laut eigener Meinung "58. Minuten gar nicht ins Spiel gekommen".

Deswegen überwog auch etwas die Freude über das Ergebnis. "Wenn man so im Angriff spielt und so viele Key Player so schlecht sind, nehme ich den Punkt mit", meinte Palmarsson, während Kristjansson ergänzte: "Wir haben einen starken Charakter gezeigt. Das ist sehr positiv und das müssen wir einfach mitnehmen."

Schließlich ist noch längst nicht alles verloren. Die Gruppe ist enorm umkämpft, wie das zweite Spiel zwischen Ungarn und Montenegro bewies. Doch Island muss sich steigern, um das Vorrunden-Aus zu vermeiden.