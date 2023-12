"Einfach unrealistisch": Wann bei Lena Oberdorf die Controller fliegen

In einer beim ZDF ausgestrahlten Doku gewähren Lena Oberdorf und Carolin Simon Einblicke in ihre Freizeit. In der spielen beide gerne Videospiele. Die Wolfsburgerin griff in FIFA 23 zum Controller - Was hält sie von ihrem Rating?

Es war eine herbe Enttäuschung. Schon nach der Gruppenphase war für das deutsche Frauen-Nationalteam bei der Weltmeisterschaft in Australien Schluss. Um all den Trubel auszublenden, sind Videospiele eine Möglichkeit. Vor die Konsole zieht es in ihrer Freizeit die DFB-Spielerinnen Lena Oberdorf oder Carolin Simon.

"Das ist diese andere Welt, ein Rückzugsort und mit das einzige, wo ich um mich herum alles vergesse", erzählt Simon gegenüber dem ZDF. Der Sender begleitete die Spielerinnen während der WM vor Ort und hat die Reportage nun ausstrahlt. Simon verpasste das Turnier in Australien wegen eines Kreuzbandrisses und wurde zuhause besucht. "Seit ich 14 oder 15 bin" spiele sie World of Warcraft. Profi-Fußballerin und Zocken - beides zu vereinen war jedoch nicht immer einfach.

Das ist diese andere Welt, ein Rückzugsort und mit das einzige, wo ich um mich herum alles vergesse. Carolin Simon

17 Jahre war Simon damals, als sie erstmals beim Hamburger SV unterschrieb und zu jener Zeit in World of Warcraft "in einer richtig guten Gilde". In der gab es einen "festen Zeitpunkt, an dem man sich zum Zocken traf - um 20 Uhr". Der Haken: Ihr Mannschaftstraining ging bis 19.30 Uhr. "Dann bin ich wirklich ungeduscht nach Hause gerannt, habe den PC angemacht und noch in meinen Trainingssachen gespielt."

"Das ist fast wie Rückwärtslaufen, auf einem Bein"

Nicht auf ein Videospiel beschränkt hat sich Lena Oberdorf. "Ich spiele kreuz und quer", einfach da, "wo wer gerade online ist", so die Wolfsburgerin. Die meisten Controller fliegen bei der defensiven Mittelfeldspielerin "tatsächlich bei FIFA". "Es ist einfach unrealistisch", urteilt die 21-Jährige, und war zudem über ihr damaliges Rating in FIFA 23 verwundert. Vor allem den Tempo-Wert ihres digitalen Avatars konnte sie nicht nachvollziehen. "62 - das ist fast wie Rückwärtslaufen, auf einem Bein. Vielleicht muss ich bei der Weltmeisterschaft einfach mehr sprinten, damit die (EA SPORTS, Anm. d. Red) auch mal sehen, dass ich gar nicht so langsam bin".

EA SPORTS scheint aber überzeugt von dieser Bewertung: Es hat sich FC 24 nicht verändert. Im neuen Ableger der Reihe erhielt die Wolfsburgerin zwar ein 87er Gesamtrating, bekam allerdings beim Tempo Abzüge. Nun wird das Attribut nur noch mit 58 eingeschätzt - um in Oberdorfs Bild zu bleiben: Jetzt hinkt sie wohl noch auf ihrem einen Bein. Dafür sind ihre defensiven Werte allerdings herausragend.