"Einfach traurig": Ärger über Fan-Ausschreitungen in Leipzig

Während des Pokal-Duells zwischen Lok Leipzig und Eintracht Frankfurt kam es in der zweiten Halbzeit zu unschönen Szenen auf den Rängen. Im Nachgang äußerten sich Verantwortliche beider Teams.

Die Partie der ersten DFB-Pokalrunde zwischen Regionalligist Lok Leipzig und Bundesligist Eintracht Frankfurt war sportlich am Ende eine eindeutige Angelegenheit zu Gunsten der Frankfurter. Dennoch war Almedin Civa nach der Partie über die Leistung seiner Spieler nicht unglücklich. Im Gegenteil. Der 50-Jährige lobte seine Mannschaft für eine lange Zeit couragierte Vorstellung und war zurecht der Meinung, dass Lok aufgrund zweier klarer Chancen durch Torjäger Djamal Ziane (11.) und Flügelspieler Tobias Dombrowa (38.) sogar hätte führen können.

Am Ende unterlagen die Sachsen dem Bundesligisten indes deutlich, aber das 0:7 konnte Civa die Laune nicht nachhaltig verderben. Was den Lok-Trainer viel mehr frustrierte, waren die Vorkommnisse, die in der 70. Minute Schiedsrichter Michael Bacher aus Amerang dazu veranlassten, die Partie für 15 Minuten zu unterbrechen.

Civas deutliche Worte

Aus den Blocks der Lok-Fans kamen Böller und Leuchtraketen geflogen, die im Innenraum landeten. Civa fand deutliche Worte für die Ereignisse, die zum Abbruch geführt hatten. Erst sagte der Lok-Coach nur: "Der Schiedsrichter hat alles richtig gemacht. Die Menschen, die zu der Situation beigetragen haben, sollten sich Gedanken machen, ob sie alles richtig machen im Leben." Dann allerdings redete sich der ehemalige Zweitligaspieler von Tennis Borussia Berlin, des KFC Uerdingen und des SV Babelsberg in Rage. "Wahrscheinlich bin ich auf gut Deutsch gesagt der Arsch, der das anspricht." Aber die Aktion eines Teils der Lok-Fans sei "eine Frechheit", so Civa weiter, "einfach traurig. Ich hoffe, es kommt irgendwann wie in England, dass die nie wieder ins Stadion kommen, aber in unserer Gesellschaft kommt das nicht. Solange man nicht bestraft wird, kann ich machen, was ich will."

Gleichzeitig verwies Civa auf den Schaden, der dem Lok Leipzig entstehe und brach eine Lanze für den Verein. Er wehre sich dagegen, dass der Verein nun pauschal verurteilt werde. "Die Menschen drumherum, das sind 99 Prozent, ich liebe die. Sie machen alles für den Verein (…). Es tut mir unheimlich leid für die Menschen, die das hier auf die Beine gebracht haben."

Auch Toppmöller und Krösche äußern sich

Civas Kollege Dino Toppmöller äußerte sich moderater zu den Vorkommnissen. "Der Schiedsrichter ist direkt zu uns gekommen und hat gesagt, dass er die Jungs erstmal auf dem Platz zusammennehmen möchte, weil er die Situation deeskalieren wollte", sagte der 42-Jährige, "dann hat er gesagt: Jetzt gehen wir mal in die Kabine. Aber es war nicht so, dass das Spiel kurz vor dem Abbruch stand. Der Schiedsrichter hat gesagt: Lass uns mal ein paar Minuten in der Kabine sammeln und die Emotionen ein bisschen runterfahren und dann geht’s dann auch wieder weiter." Aber auch von Seiten der Frankfurter verurteilte man die Geschehnisse. "Das ist total unnötig", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche, "Gott sei Dank haben wir das Spiel noch zu Ende gespielt. Ich hoffe, es ist keiner verletzt, das ist das Wichtigste."

Als Bacher schließlich nach 15 Minuten wieder anstoßen ließ, zeigte sich Lok offenbar deutlich mehr beeindruckt von der Unterbrechung, und nach dem schnell folgende 4:0 von Eric Junior Dina Ebimbe (86.) war die endgültig entschieden. Anschließend war die Überlegenheit der Frankfurter drückend, und auf den Rängen blieb es dann ruhig. Dennoch dürfte die erste Runde des DFB-Pokals für Lok Leipzig noch ein sportgerichtliches Nachspiel haben.