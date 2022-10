"Einfach toll": Voßler zufrieden mit anhaltender Energie beim Sport-Club

Auch ohne den weiterhin Corona-positiven Chefcoach Christian Streich blieb der SC Freiburg mit dem 2:2 bei Hertha BSC im zehnten Spiel in Folge ungeschlagen. Die Freiburger sehen trotz gleichbleibender Startelf noch keinen Energieverlust.

Vier Siege und drei Unentschieden in der Liga, dazu die maximale Ausbeute aus den drei Europa-League-Spielen. So lautet die aktuelle Bilanz der Breisgauer, die in Berlin zum sechsten Mal in Folge mit der gleichen Startelf spielten. Rotation Fehlanzeige, da auch Michael Gregoritsch nach einer Beckenprellung rechtzeitig wieder fit wurde.

Und hätte "Gregerl" nach einem Freistoß von Vincenzo Grifo per Kopf die Chance zum 2:1 genutzt, hätte der Sport-Club eventuell gar nicht bangen müssen, die zweite Saison-Niederlage zu kassieren. So aber fiel im Gegenzug das Tor für die Berliner zum 2:1. "Ich finde einfach toll, dass wir zurückgekommen sind, uns das 2:2 verdient haben. Ich bin glücklich mit dem Punkt, das habe ich auch der Mannschaft gesagt", berichtete Co-Trainer Lars Voßler. Er vertrat diesmal Streich, nachdem auch Patrick Baier nach dem Europa-League-Sieg gegen Nantes positiv auf Corona getestet wurde. Auf der Tribüne wurde er von Martin Schweizer unterstützt, dem Sportlichen Leiter des NLZ, der per Handy mit Streich verbunden war. Schweizer wiederum tauschte sich mit Julian Schuster und Torwarttrainer Michael Müller auf der Bank aus.

Voßler kritisiert Teile der zweiten Hälfte und lobt Hertha

"Es war ein kompliziertes Spiel, angefangen hat es mit der Vorbereitung, aber dann auch auf dem Platz", sagte Voßler, weil die Berliner im Umschaltspiel "brandgefährlich sind und es auch sehr gut machen". Mit der ersten Halbzeit war der Coach noch zufrieden, weil sie kontrollierter war. "In der zweiten Halbzeit hatten wir mal Phasen, wo es wild hin und her ging, wo wir nicht mehr den Ballbesitz hatten", kritisierte Voßler, "wir haben viele lange Bälle gespielt und erste Bälle verloren im Kopfballduell mit den Innenverteidigern, dann musst du ständig auf die zweiten Bälle, und das ist eine Qualität von Hertha."

In der ersten Hälfte hatte das unglückliche Handspiel von Christian Günter für den Ausgleich der Berliner gesorgt. Die Entscheidung fand der SC-Kapitän kurz nach der Partie nicht so eindeutig. "Ich mache nicht die Bewegung mit der Hand zum Ball, sondern mein Arm ist in der Bewegung ein bisschen weiter weg vom Körper", erklärte Günter, "ansonsten müssen wir uns die Hände am Körper annähen. Vielleicht muss man es auch nicht direkt pfeifen, sondern kann es sich vielleicht noch mal anschauen, ob es klar war." Mit dem Spiel seines Teams war er aber zufrieden. Und wie Voßler betonte er die Konterstärke der Hertha: "Wenn du Risikopässe spielst und Bälle verlierst, weißt du die Maschine läuft in die andere Richtung, da ist manchmal vielleicht ein Tick mehr Vorsicht dabei."

Einen Leistungsabfall sieht Voßler nicht - nicht nur Flekken pflichtet bei

Dass nach sechs Spielen in Folge von Beginn an bei dem einen oder anderen eventuell langsam mal die Kräfte schwinden, wollte jedenfalls keiner beim Sport-Club so sehen. "Wenn man diese intensiven Wechselläufe die ganze Zeit hat, wirkt es vielleicht schon, als wäre der eine oder andere über der Kante gewesen", sagte Voßler. Dagegen spräche aber der Ausgleich nach Rückstand, und er fand auch, dass "die Jungs wieder die Energie auf den Platz gebracht haben".

SC-Torhüter Mark Flekken pflichtete ihm bei, da "alle Spiele top für uns ausgegangen sind", auch wenn es vielleicht mal Tage gebe, "wo nicht hundertprozentige Spritzigkeit" da war. Und Günter fand, dass die Mannschaft wieder "alles rein geworfen" hat, "und das ist für uns auch das Wichtigste, dass wir keinen Abfall haben und keinen Schritt weniger machen, das war null der Fall". Ansonsten würde das Trainerteam auch Veränderungen vornehmen.

Wechsel im Team? Günter überzeugt, dass "jeder ein Stück weit zu seiner Spielzeit kommt"

Die Spieler hintendran sind jedenfalls in Lauerstellung, das haben nicht zuletzt die eingewechselten Kevin Schade mit dem 2:2 und Vorlagengeber Yannik Keitel gezeigt. "Man muss sagen, die Jungs dahinter, Hut ab wie die trainieren, wie viel Gas die geben und uns auch immer wieder anfeuern", lobte Günter, "die machen es überragend. Ich bin davon überzeugt, dass die kommenden Wochen richtig anstrengend werden, und dann jeder ein Stück weit zu seiner Spielzeit kommt."