"Einfach schade": Knorr-Entschuldigung an Fans und Oma

Als Halbfinal-Teilnehmer standen die deutschen Handballer schon vor der klaren Niederlage gegen Kroatien fest. Dennoch überrascht die schwache Leistung. Juri Knorr wählt danach deutliche Worte.

Juri Knorr ärgerte sich mächtig. Der enttäuschende Auftritt beim Hauptrundenabschluss gegen Kroatien machte dem Mittelmann der deutschen Handballer schwer zu schaffen - auch wegen einer besonderen Person auf der Tribüne.

"Meine Oma war heute in der Halle. Sie guckt nicht mehr so viele Handballspiele in der Halle und das ist einfach schade", sagte der Spielmacher mit Blick auf die zweite Turnierniederlage (24:30).

Der desolate Auftritt beim 24:30 gegen Kroatien tue ihm "ehrlich gesagt leid für jeden heute Abend", sagte Knorr am Hallenmikrofon in Richtung der knapp 20.000 Fans in Köln. "Natürlich waren wir schon vorher im Halbfinale, vielleicht haben wir uns vor dem Spiel zu viel damit beschäftigt."

"Gewisse Verantwortung" gegenüber den Fans

Was er meint: Den Einzug in die K.o.-Phase des Heim-Turniers hatte die DHB-Auswahl schon vor dem abschließenden Hauptrundenspiel sicher. Deshalb ließ Bundestrainer Alfred Gislason gegen die ausgeschiedenen Kroaten auch einige Ergänzungsspieler auflaufen. Die extrem schwache Chancenverwertung der deutschen Mannschaft konnte damit aber auch nicht erklärt werden.

Der 23-Jährige sprach über eine "gewisse Verantwortung", der er und seine Teamkollegen "jedem Einzelnen gegenüber, der hier in der Halle ist und uns nach vorne pusht", besitze: "Wir sollten einfach wissen, wie dankbar wir sein können, jedes Spiel hier vor 20.000 Leuten zu spielen." Die Mannschaft kenne die Ticketpreise.

"Das ist nicht die Mentalität, mit der wir heute spielen wollten", sagte Knorr. "Ich wiederhole mich, aber es tut mir leid. Trotzdem sind wir im Halbfinale." Dort wartet dann am Freitag ein ganz anderes Kaliber. Dann muss die DHB-Auswahl ebenfalls in Köln gegen Weltmeister und Titelfavorit Dänemark antreten.

