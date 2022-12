"Einfach nicht schön": Steigt Eisenbichler vorzeitig aus?

Markus Eisenbichler spielt mit dem Gedanken, sich vorzeitig und aus freien Stücken von der Vierschanzentournee zu verabschieden. Der Grund ist seine derzeitige Verfassung, die, so Eisenbichler, "hinten und vorne nicht stimmt".

Der Auftakt ist misslungen, nun könnte sogar das jähe Aus die Konsequenz sein: Markus Eisenbichler erwägt seinen Rückzug aus der Vierschanzentournee. "Die Verfassung stimmt hinten und vorne nicht", sagte der 31-Jährige in einem ZDF-Interview und führte weiter aus: "Da muss ich mal mit den Trainern reden, ob es noch ernsthaft Sinn macht, mich weiter zu quälen. Es ist einfach nicht schön."

Auf der Schattenbergschanze in Oberstdorf hatte Eisenbichler erstmals seit 2015 den zweiten Durchgang nicht erreicht. Im K.-o.-Duell mit Fatih Arda Ipcioglu landete der sechsmalige Skisprung-Weltmeister bei 115 Metern, Ipcioglu flog zwei Meter weiter, hatte am Ende 3,1 Punkte Vorsprung und schaffte es damit erst zum zweiten Mal überhaupt in den zweiten Durchgang.

Eisenbichler ist außer Form

Für Eisenbichler hingegen ist der verpatzte Start nicht weniger als ein Debakel. Im Nachgang ließ er offen, ob er überhaupt an den Start geht, wenn am Samstag in der Qualifikationsrunde die Plätze für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen vergeben werden. "Ich muss mal überlegen, was ich noch mache", sagte Eisenbichler, "Garmisch mag ich gerne, Oberstdorf eigentlich aber auch."

Eisenbichler ist schon seit geraumer Zeit außer Form. Sein bislang bestes Resultat in diesem WM-Winter ist ein neunter Rang in Titisee-Neustadt. Dass er die Vierschanzentournee letztmals nicht zu Ende brachte, ist bereits sieben Jahre her. Seinerzeit kam Eisenbichler in Oberstdorf nicht über Platz 41 hinaus und scheiterte anschließend in Garmisch-Partenkirchen im Qualifikationsdurchgang. Jetzt könnte es erstmals wieder so kommen, dass Markus Eisenbichler am Neujahrstag nicht mehr mit von der Partie ist.