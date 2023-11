"Einfach mal akzeptieren": Moukoko verteidigt Adeyemi

Einen Tag nach seinem 19. Geburtstag bleibt BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko erstmals in der EM-Qualifikation der U 21 torlos und bricht eine Lanze für seinen Kollegen.

Man muss sich doch immer wieder ungläubig die Augen reiben beim Blick auf das Alter von Youssoufa Moukoko. Dieser schon jahrelang Schlagzeilen produzierende Spieler feierte am Montag erst seinen 19. Geburtstag. Am Tag darauf blieb der Mittelstürmer zum ersten Mal in dieser EM-Qualifikation ohne eigenen Treffer, zuvor hatte dieses Ausnahmetalent in drei Partien bereits sechsmal getroffen. Diesmal musste er sich mit einem Assist begnügen, sein geblockter Freistoß landete etwas glücklich vor den Füßen von Kapitän Eric Martel, der zum 1:1 vollendete.

Wie der Kölner trafen später auch Bremens Nick Woltemade und Freiburgs Merlin Röhl erstmalig für die U 21 und sprangen gewissermaßen für Moukoko in die Bresche, der allerdings nicht leistungsbedingt ausgewechselt wurde. "Ich habe das Signal gegeben, dass ich raus musste, ich hatte erste Krämpfe bekommen und wollte der Mannschaft nicht schaden", erklärte der 19-Jährige, "deswegen habe ich gesagt, ich muss raus und den Platz freimachen für einen anderen, der laufen kann."

Es gibt schon einen Hintergrund, warum er diesmal nicht bei uns war. Moukoko über Adeyemi

Dass die DFB-Auswahl dieses Spitzenspiel noch drehen konnte, ist für Moukoko der Beweis für die Klasse und auch die Breite im Kader. "Wir brauchen schon die Breite, und die Jungs die reingekommen sind, haben es viel besser gemacht, das zeigt, dass wir als Mannschaft füreinander da sind", betont Moukoko und ging als leuchtendes Beispiel voran. Auf seinen diesmal freiwillig fehlenden Klubkollegen Karim Adeyemi angesprochen, wechselte der Angreifer umgehend in den Verteidigungsmodus.

"Ich finde, man muss nicht immer über Adeyemi sprechen, sondern einfach mal akzeptieren, dass er diesmal nicht gekommen ist", so Moukoko, "es gibt schon einen Hintergrund, warum er diesmal nicht bei uns war. Er will in Dortmund hart arbeiten, diese Entscheidung muss jeder akzeptieren. Das respektieren wir und werden ihn auch wieder aufnehmen, wenn er wieder dabei ist."

"Am Ende entscheidet der Bundestrainer"

Eine vollends schlüssige Erklärung ist das aber auch nicht. Schließlich kämpft auch Moukoko wie Adeyemi in Dortmund um einen Stammplatz und im Verband um eine Beförderung in die A-Mannschaft. Zudem sind auch beim BVB die Reihen in den Länderspielpausen arg gelichtet, was das Argument, sich voll auf die Entwicklung im Verein zu konzentrieren, ziemlich aushöhlt. Doch Moukoko gewährt dem Kollegen uneingeschränkt diese individuelle Entscheidung. "Er hat ein unfassbares Potenzial, ein unfassbarer Spieler, ich sehe ihn jeden Tag in Dortmund, ich würde mich auch freuen, wenn er wieder zu uns käme", versichert Moukoko, der in Adeyemi keinen direkten Konkurrenten um einen EM-Platz erkennt, "überhaupt nicht, jeder wird für seinen Platz kämpfen, am Ende entscheidet der Bundestrainer, wer kommt."

Moukoko jedenfalls konzentriert sich bis auf Weiteres erst mal auf eine erfolgreiche EM-Qualifikation mit der U 21. Spannend wird dann in der nächsten Abstellungsperiode im März, wo Adeyemi - je nach Verlauf im Verein - dann auftauchen wird - im A-Team, in der U 21 oder erneut nirgendwo …