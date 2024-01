"Einfach happy": Deutsche Hockey-Weltmeister auch bei Olympia dabei

Nach den Frauen ist auch den deutschen Hockey-Herren die Qualifikation für die Olympischen Spiele gelungen. Der deutsche Hockeysport ist bei Olympia somit maximal vertreten.

Die deutschen Hockey-Nationalmannschaften haben sich mit beiden Teams für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifiziert. Zwei Tage nach den Damen hat auch die Herren-Auswahl am Samstag das Ticket für die Sommerspiele vorzeitig gelöst. Der Weltmeister gewann das Halbfinale beim Qualifikationsturnier im Oman gegen Pakistan mit 4:0 und hat sich damit die Teilnahme in Paris gesichert. Die Treffer für das deutsche Team erzielten Tom Grambusch (11.) und Topstürmer Niklas Wellen (40.) per Strafecke sowie aus dem Spiel heraus erneut Wellen (17.) und Justus Weigand (39.) mit einem Traumtor.

"Wir sind einfach happy, dass wir uns heute unser Ticket gesichert haben", sagte Doppeltorschütze Wellen: "In Deutschland haben alle erwartet, dass wir es schaffen - und wir auch. Aber wenn du ein Halbfinale gegen Pakistan spielst, ist es nicht leicht. Wir haben heute unsere ganze Qualität gezeigt, besonders defensiv."

Rührs Knieverletzung einziger Wermutstropfen

Einziger Wermutstropfen: Der Kölner Christopher Rühr verletzte sich in der Begegnung am Knie und musste vom Feld - eine Diagnose steht noch aus. "Da kann man sicher auch mal kritisch auf die Ansetzungen schauen - dass wir fünf Spiele in sieben Tagen spielen", merkte Torschütze Grambusch an. Die Verletzung sei zweifelsohne "bitter, was auch immer es sein wird". Zudem steht das Team am Sonntag im Finale des Achterturniers, bei dem sich die besten drei Mannschaften qualifizieren. Gegner dort ist Großbritannien.

Mit den Basketball-Weltmeistern und den Volleyball-Männern sind nun bereits vier deutsche Team aus den klassischen Mannschaftssportarten für Paris qualifiziert. Darüber hinaus sind im Sommer auch die Team Europameisterinnen im Tischtennis sicher dabei. Die DHB-Frauen hatten am Donnerstag im entscheidenden Halbfinale Gastgeber Indien nach einem Shootout-Krimi besiegt und so ihre Qualifikation gesichert. Zudem gewannen das Finale beim Turnier in Indien am Freitag gegen die USA mit 2:0.