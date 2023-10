Einfach groß: Wie Südafrikas Rugby-Kapitän Kolisi dem Township entkam

Als Jugendlicher schnüffelte er Benzin, dann veränderte Rugby sein Leben. Südafrikas Kapitän Siya Kolisi hat es geschafft, aus dem Township zu entkommen. Nun hilft er anderen dabei.

"Umuntu ngumuntu ngabantu", so lautet Siya Kolisis Lebensmotto. Bedeutet aus der Zulu-Sprache frei übersetzt: Ein Mensch wird durch andere zu einem Menschen. "Daran glaube ich, deswegen habe ich mein Leben gemeistert", so der 32-Jährige in seiner Autobiographie "Rise". "Man braucht andere Menschen, um es zu schaffen. Ich glaube nicht an das Self-made-Konzept."

Es geht nur übers Kollektiv, davon ist Kolisi überzeugt. "Allein kann man die Welt nicht verändern", sagt er. "Man hilft sich gegenseitig." Kein Wunder also, dass er mit dieser Maxime Kapitän der südafrikanischen Rugby-Nationalmannschaft geworden ist. Obwohl: Doch, eigentlich ist es schon ein Wunder.

Zum einen war das Land Jahrzehnte lang von der Apartheid geprägt, der Rugby ein Sport der weißen Oberschicht. In den Siebziger Jahren beginnt die Rassentrennung zu bröckeln, ehe in den Neunziger Jahren die Apartheid endlich offiziell begraben wird. Bei der WM 1994 laufen erstmals auch schwarze Spieler für die "Springboks" auf. Kolisi debütiert 2013, vier Jahre später wird er der erste schwarze Kapitän überhaupt in 128 Jahren südafrikanischer Rugby-Historie.

Drogen verkauft, Benzin geschnüffelt

Doch das eigentlich Verwunderliche an dem Wunder ist sein Lebenslauf. Kolisi, Jahrgang 1991, wächst im Township Zwide in Port Elizabeth auf. Viele schaffen es dort nie hinaus, die Perspektiven sind ziemlich trostlos. Auch Kolisi liebäugelt mit der vermeintlich einfacheren, der schiefen Bahn. Er wird mit den anderen Jungs aus dem Slum zunehmend in den Drogenhandel verwickelt, gegen die bohrende Langeweile schnüffeln sie Benzin. "Ich hätte als Krimineller enden können", erinnert sich Kolisi, "und von da an gibt es nur noch zwei Möglichkeiten: Gefängnis oder Tod. Oder beides."

Was Kolisi rettet, ist der Sport. Beim Straßenfußball wirft er sich als Torwart auf die brettharte Erde, die Pfosten bestehen aus übereinandergeschichteten Ziegelsteinen. Gewinnt er mit seinem Team gegen andere Townships, gibt's fünf Rand Siegprämie, umgerechnet etwa 30 Cent. Davon kaufen sie sich sogenannte "Vetkoeks", eine frittierte Süßspeise.

Von der Großmutter und vom "Haka" inspiriert

Appetit hat der kleine Siya genügend, denn nicht immer ist genug zu essen da. Sein Vater geht bei seiner Geburt ins letzte Schuljahr, die Mutter ist 16 Jahre alt. Sie stirbt, als Kolisi gerade mal 15 ist. Mit aufgezogen wird er von seiner Großmutter, sie verzichtet manchmal auf ihr Essen, um den Enkel satt zu bekommen. Oma Nolulamile bezeichnet Kolisi als die wichtigste Person in seinem Leben. "Ohne sie wäre ich nicht hier. Das ist keine leere Phrase."

Doch es ist letztlich der Rugby, der ihn aus der Armut befreit - und dabei spielt nicht mal das Team Südafrikas die Hauptrolle. Ein Schlüsselmoment sei gewesen, als er als Vierjähriger erstmals den von Jonah Lomu und den Neuseeländern vorgetragenen "Haka" bei der WM 1995 gesehen habe. Das Schenkelklopfen, das Augenrollen, die Kampfschreie und Tänze, all das zieht ihn in seinen Bann. "Ich übte ihn tagsüber mit meinen Freunden und führte ihn jeden Abend meinem Vater vor, wenn er von der Arbeit nach Hause kam", so Kolisi.

Es war das Tollste, was ich je gemacht habe. Von da an habe ich nie wieder Gras geraucht oder Benzin geschnüffelt. Siya Kolisi über sein erstes Rugby-Training

Es zieht ihn schließlich zu einem Probetraining bei einem lokalen Rugbyteam. Erschöpft sei er danach gewesen, überall habe er blaue Flecken und blutende Wunden gehabt. "Aber ich ging auf Wolke sieben nach Hause. Es war das Tollste, was ich je gemacht habe. Von da an habe ich nie wieder zurückgeblickt und nie wieder Gras geraucht oder Benzin geschnüffelt."

Ein Foto verzückt Südafrikas Rugby-Welt

Kolisis Talent ist nicht zu übersehen. Der bekennende Fan des FC Liverpool erhält ein Stipendium für die Grey High School in Port Elizabeth, eines schönen Tages trainieren dort zufällig die "Springboks" mit Starspieler Schalk Burger. "Er war mein Held, nicht nur, weil ich wie er in der zweiten Reihe spielte, sondern weil ich seine Spielweise liebte. Er war überall, sein schmutziges blondes Haar flog, während er sich in die Zweikämpfe stürzte, Rucks ausräumte und in den engen Kanälen die harten Yards lief", so Kolisi. Er ist zu schüchtern, um Burger um ein Autogramm zu bitten, doch ein Lehrer drängt ihn mit den Worten: "Du kommst nicht eher zurück, ehe du die Unterschrift hast."

Das Autogamm hat er heute noch, es gehört zu seinen wertvollsten Besitztümern. Und wie es der Zufall so will, existiert sogar ein Schnappschuss davon, wie Kolisi in adretter Schuluniform neben dem Blondschopf steht. Ein Foto, das in Südafrika längst Kultstatus erreicht hat, zumal der Moment Kolisi inspiriert hat.

"Mir wurde klar, dass ich genau das machen will. Denn die Wirkung, die ihr auf uns hattet, hat mich umgehauen", sagt er Jahre später zu Burger in einer TV-Sendung. "Alles, was wichtig war, war das, was ihr mich in diesem Moment fühlen gelassen habt." Hätte man ihm damals gesagt, er würde eines Tages mit Burger gemeinsam auf dem Platz stehen und dass beide auch noch Freunde werden würden, "hätte ich gedacht, derjenige hat den Verstand verloren".

Weltmeister 2019: Kolisi stemmt als Kapitän den Pokal in die Höhe. imago images/Kyodo News

Inzwischen ist Kolisi vom schüchternen Autogrammjäger zum begehrten Autogrammgeber geworden, kaum ein Spieler ist - auch aufgrund seiner Cinderella-Story - beliebter als der 1,88 Meter große und 105 Kilo schwere Koloss. Natürlich liegt das auch an seinen Erfolgen: 2019 gewinnt er als Kapitän mit Südafrika die Rugby Championship sowie die Weltmeisterschaft in Japan.

Und was geht noch 2023? Nach dem knappen Erfolg über Frankreich im Viertelfinale ist die Titelverteidigung nicht mehr fern, am Samstag (21 Uhr) wartet England im Spiel um den Finaleinzug. Kolisi sprach nach dem Sieg am vergangenen Sonntag fast nur über die Unterlegenen, wie von ihm gewohnt voller Hochachtung. "Ich möchte ihnen einfach nur gratulieren" sagte er. Frankreich könne "stolz auf seine Mannschaft sein".

"Kolisi Foundation" gegen die Ungleichheit

Es ist schon ziemlich schwer, Kolisi nicht zu mögen, und es wird nicht einfacher, wenn man sein Wirken außerhalb des Platzes betrachtet. 2014 nahm der zweifache Familienvater seine beiden Halbgeschwister bei sich auf, nachdem er ihre Spur wiedergefunden und sie fünf Jahre lang in Waisenhäusern und Pflegefamilien in Port Elizabeth gelebt hatten.

Während der Weltmeisterschaft 2019 diskutierte er mit seiner Frau Rachel darüber, wie er seinen Einfluss bei einem WM-Sieg nutzen könnte. Es war die Geburtsstunde der "Kolisi Foundation", die soziale Innovationen einsetzt, um den weniger Begünstigten zu helfen. Sie wurde "aus dem Wunsch heraus geboren, die Geschichte der Ungleichheit in Südafrika zu verändern", wie es auf der Website heißt. Im Juli 2020 wurde Kolisi zum UN Global Advocate für die Spotlight-Initiative zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen ernannt.

Schon als Jugendlicher hatte sich Kolisi für sein Township engagiert. "Man muss nicht in einer bestimmten Position sein - man kann in seiner eigenen Gemeinschaft etwas bewirken", sagt er. "Und es spielt keine Rolle, wie groß oder klein man ist, solange man eine Veränderung bewirkt und für etwas kämpft, an das man glaubt." An Größe mangelt es Kolisi sicher nicht. In keinem Sinne.