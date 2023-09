"Einfach geil": Kunert feiert Traumeinstand beim BFC Dynamo

Dirk Kunert ist mit einem 3:0 gegen den SV Babelsberg erfolgreich in seine Amtszeit beim BFC Dynamo gestartet. Dennoch sieht der Coach noch Verbesserungsbedarf.

Von der Haupttribüne im Berliner Sportforum schallte es nur: "Wir wollen den Trainer sehen." Dieser, gemeint war BFC-Coach Dirk Kunert, scharte in einem Kreis seine Mannschaft auf dem Rasen um sich, ehe in der Folge lautstark und emotional gejubelt wurde - nicht nur aufgrund des klaren 3:0-Heimerfolges zuvor gegen den SV Babelsberg 03. "Ich habe der Mannschaft nach den turbulenten Tagen zwei Tage frei gegeben. Das haben sie sich verdient."

Damit feierte der neue Trainer des BFC Dynamo, der das Amt von Heiner Backhaus (41) übernahm, gleichzeitig einen Auftakt nach Maß in seinem ersten Pflichtspiel an der Seitenlinie - nur drei Tage nach seiner Vorstellung im Verein aus dem Berliner Stadtteil Alt-Hohenschönhausen. "Wir haben nicht unser bestes Spiel gemacht. Dies war aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit auch nicht möglich", bilanzierte Kunert.

Drei Änderungen in der Startelf

Dieser ließ seine Mannschaft vor der stimmungsvollen Kulisse von 2721 Zuschauern im 4-4-2-System beginnen und durfte direkt mit der ersten Chance im Spiel nach 15 Minuten jubeln. Ein abgeblockter Schussversuch von BFC-Torjäger Rufat Dadashov (31) landete bei Tobias Stockinger (23), der konzentriert zur Führung einschob. Stockinger war neben Tugay Uzan (29) und Patrick Sussek (23) einer von drei Neuen - für Joey Breitfeld (26), Julian Wießmeier (30) und Vasilios Dedidis (23) -, die Kunert im Vergleich zur vergangenen Partie beim Greifswalder FC (0:0) in der Startelf hatte. "Ich habe mir vorher alle Spiele angeschaut und Gedanken über die Aufstellung gemacht", so Kunert. Dieser wünscht sich vor allem, dass "wir noch selbstbewusster mit dem Ball sind. Daran gilt es zu arbeiten. Das geht aber nicht von heute auf morgen".

Und für Kunert endet das Coaching nicht etwa auf dem Trainingsplatz, sondern auch während der 90 Spielminuten versucht der 55-Jährige seine Spieler besser zu machen. Der gebürtige Berliner war bei seinem Debüt dauerhaft an der Seitenlinie aktiv, holte sich auch ein ums andere Mal einen Spieler zum Gespräch - tauschte sich aber auch mit Co-Trainer Nils Weiler (24) und Torwart-Trainer Carsten Nulle (48) aus, die neben ihm auf der Bank saßen. "Ich bin ein emotionaler Trainer und lebe immer gerne mit", so Kunert, der mit der Einwechslung von Amar Suljic (25) nach einer Stunde alles richtig machte. Denn der Stürmer erzielte in der Schlussphase die Treffer zwei und drei für den BFC in der Partie und machte somit den Heimsieg perfekt. Für die Berliner war es Saisonsieg Nummer vier im siebten Spiel.

Dabei will Kunert in der Zukunft nicht ausschließlich am 4-4-2-System festhalten, sondern auch mal im 4-2-2-2, 4-2-3-1 oder 4-3-3 agieren. "Es ist wichtig, eine gute Ordnung im Spiel zu haben. Die Systeme verschieben sich sowieso im Spiel", sagt der BFC-Trainer. "Ich wusste, dass wir hinten raus die Klasse haben. Auch die Zuschauer sind mitgegangen. Einfach geil."