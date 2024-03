"Einfach geil": Der Faktor Duvnjak

Während die Deutschen betreten das Spielfeld verließen, herrschte Partystimmung im kroatischen Fanblock. Die Kroaten feierten das 33:30 gegen Deutschland ausgelassen auf dem Spielfeld - mitten unter ihnen Kapitän Domagoj Duvnjak, der fünf Tore zum Sieg beisteuerte. Der 35-Jährige hat eine aufregende Woche hinter sich.

Am Montag wurde Domagoj Duvnjak zum dritten Mal Vater. Am Mittwoch reiste er zur kroatischen Nationalmannschaft nach Hannover - bei der Qualifikation ging es um das Ticket zu Olympia. Nach der 2021 knapp verpassten Teilnahme, wollte sich der Routinier den Traum von seinen vierten Olympischen Spielen erfüllen.

Beim Auftakt der Kroaten gegen Österreich kam Domagoj Duvnjak beim Debüt von Dagur Sigurdsson am Donnerstag noch nicht zum Einsatz. Gegen die Deutschen wurde er bereits in der neunten Minute beim Stand von 5:1 eingewechselt und sorgte als Emotional Leader dafür, dass seine Mannschaft den Vorsprung auf bis zu sechs Tore ausbaute (12:6).

"Er hat gut gespielt. Er kam direkt hierhin, hatte keine Trainingseinheiten mit uns, deswegen hat er das erste Spiel nicht gemacht. Dann haben wir geplant, etwas offensiver zu decken, da ist er vorne natürlich sehr stark. Mit seinem großen Charakter hat er natürlich auch die Mannschaft nach vorne gepusht", sprach Neutrainer Dagur Sigurdsson über den Routinier.

Routinier geht voran

Nach dem deutlichen 16:10 zur Pause durfte Domagoj Duvnka zu Beginn der zweiten Halbzeit erstmal wieder zuschauen. Als die Deutschen sich jedoch auf drei Tore herankämpften (20:17, 39.), war es wieder Zeit für den Führungsspieler, der sein Team mit einigen wichtigen Aktionen auf Kurs hielt - bis zum 33:30-Endstand.

"Ich habe vor dem Österreichspiel ein Training gemacht, das war natürlich nicht genug. Heute habe ich paar Minuten mehr gekriegt und bin einfach glücklich, dass wir gewonnen haben", strahlt ein fröhlicher Domagoj Duvnjak nach dem Spiel.

In der zweiten Halbzeit wurde es allerdings nochmal etwas spannender, das DHB-Team kam bis auf zwei Tore heran. "Wir haben in der Abwehr schlechter gespielt und Deutschland hat auch Gas gegeben. Das war klar, dass das in der zweiten Halbzeit kein Spaziergang wird, das ist ganz normal. Aber ich bin stolz, dass wir in dieser schweren Zeit cool geblieben sind."

Nach nunmehr fast 16 Jahren in der Bundesliga sind die Deutschen ein besonderer Gegner für den Kroaten. "Ich will jedes Spiel gewinnen. Es tut mir natürlich leid für Deutschland, aber sie haben noch eine Chance. Wir waren meiner Meinung nach die bessere Mannschaft heute und haben verdient gewonnen."

Der Traum Olympia

"Es ist einfach geil. Nach so einer EM, wo wir Elfter geworden sind, haben wir jetzt gezeigt, dass wir eine gute Mannschaft haben, eine Mischung zwischen jungen und erfahrenen Spielern. Ich hoffe, dass wir bis Olympia so bleiben. Wir wollen auf jeden Fall wieder um Medaillen kämpfen", ist auch ein Stück Erleichterung beim Kapitän zu spüren.

An Olympia möchte Kiels Sportler des Jahres allerdings noch nicht denken. "Ich habe schon drei Olympische Spiele mitgespielt, ich hoffe, dass ein viertes dazu kommt, aber das ist in dreieinhalb Monaten. Ich muss erstmal gesund bleiben, das ist das wichtigste. Ich werde alles geben, dass ich dabei sein kann."

Stichwort Gesundheit: Acht Minuten vor Schluss fiel Domagoj Duvnjak auf die Schulter und blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen - eine Schrecksekunde für das ganze Team, gleich mehrere Spieler liefen zu ihm. "Das ist natürlich ein sehr schönes Gefühl. Einer liegt am Boden und die ganze Mannschaft kommt", so der Routinier, der betont: "Das zeigt, dass wir eine geile Mannschaft sind."