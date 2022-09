"Einfach enttäuschend": Mannheim scheitert im Landespokal trotz Bestbesetzung

Waldhof Mannheim ist aus dem Landespokal ausgeschieden. Trotz Führung unterlag der Drittligist bei Regionalligist FC-Astoria Walldorf. Der Wochenstart wurde für die Kurpfälzer daher umso bitterer.

Die Woche von Waldhof Mannheim hätte schlimmer kaum starten können: Das von Christian Neidhart trainierte Team verlor erst am Montag Mittelfeldspieler Marco Höger, der sich das Kreuzband riss, - und am Dienstagabend eine Chance auf die Qualifikation für den DFB-Pokal.

Kothers frühe Führung reicht nicht

Die Mannheimer unterlagen trotz Bestbesetzung im Landespokal-Viertelfinale bei Regionalligist FC-Astoria Walldorf. Beim 1:2 ging der Favorit dabei nach neun Minuten dank eines Treffers von Dominik Kother in Führung.

Bis zum 1:1 nach einer halben Stunde durch Niklas Antlitz‘ Kopfball waren die Kurpfälzer weiter tonangebend, was auch Coach Neidhart befand. Er legte jedoch ebenso den Finger in die Wunde. "Wir verteidigen das 1:1 katastrophal", bilanzierte er.

Wir verteidigen das 1:1 katastrophal. Christian Neidhart

Ab diesem Zeitpunkt änderte sich das Geschehen. Als "einfach enttäuschend" bezeichnete Neidhart die Leistung fortan. "Das war von allen zu wenig, mehr braucht man dazu nicht zu sagen." Zu allem Überfluss vergab Mannheim auch Chancen durch Keita-Ruel und Taz - und kassierte in der 85 Minute per Traumtor aus der Distanz von Emilian Lässig den Endstand.

Mannheim, das den Landespokal zuletzt dreimal in Folge gewann, ist also ausgeschieden. Um sich noch für den DFB-Pokal zu qualifizieren, muss am Saisonende mindestens Rang 4 in der 3. Liga her. Derzeit belegt der SVW den sechsten Platz.