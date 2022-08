"Einfach der Beste": Matthäus gibt Maradonas Trikot zurück

Seit 1986 hatte Lothar Matthäus das WM-Trikot von Diego Maradona in seinem Besitz - jetzt hat er es zurückgegeben.

Es sind große Worte, die Lothar Matthäus an diesem Donnerstag formulierte. Große Worte für den Größten, der seit beinahe zwei Jahren nicht mehr ist. Aber, so sagte es Matthäus: "Er wird immer in unseren Herzen sein."

Im November 2020 starb Diego Armando Maradona im Alter von nur 60 Jahren, nun steht in Madrid eine Museumseinweihung bevor, in der auch Maradonas WM-Trikot von 1986 ausgestellt sein wird.

"Die Dankbarkeit hat keinen Preis"

"Es war immer eine große Ehre, gegen ihn zu spielen, weil er einfach der Beste war", sagte Matthäus, der vor 36 Jahren im Endspiel von Mexiko City gegen Maradona gespielt und nach der Partie das Trikot mit ihm getauscht hatte.

Seitdem war das blau-weiße Hemd mit der Nummer 10 in Matthäus' Besitz - nun übergab er es in Madrid dem Unternehmer und Sammler Marcelo Ordas. Auf die Frage, was er im Gegenzug erhalten habe, sagte Matthäus: "Die Dankbarkeit der Argentinier hat keinen Preis."

Kurz vor Weihnachten soll das Museum an der Puerta del Sol eingeweiht werden - ein siebenstöckiges Gebäude mit einer Ausstellungsfläche von 4200 Quadratmetern. Dann eines der Exponate: das Trikot von Diego Armando Maradona.