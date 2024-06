Eines exklusiv bei MagentaTV: Wo welches EM-Achtelfinale läuft

Die acht Achtelfinals bei der EM 2024 sind komplett. Wo ist welches Spiel live im TV und Stream zu sehen?

Georgien und die Türkei haben sich am Donnerstagabend die letzten noch offenen Tickets fürs EM-Achtelfinale gesichert - und damit das EM-Aus von Tschechien, Kroatien und Ungarn besiegelt. Am Tag danach wurde bekannt, wie sich ARD, ZDF, RTL und MagentaTV die acht Spiele aufteilen.

Demnach ist Deutschlands Achtelfinale gegen Dänemark am Samstag um 21 Uhr in Dortmund im ZDF live zu sehen. Los geht die K.-o.-Phase aber schon drei Stunden vorher in Berlin mit dem Duell zwischen der Schweiz und Italien, das RTL exklusiv im Free-TV - und kostenpflichtig im Stream über RTL+ - überträgt.

Das einzige Achtelfinale, das nicht im Free-TV zu sehen sein wird, ist das abschließende: Das Aufeinandertreffen von Österreich und der Türkei am Dienstag um 21 Uhr in Leipzig zeigt nur MagentaTV, das alle 51 Spiele bei der EM live im Programm hat, davon fünf exklusiv. Der Auftritt der in der Gruppenhase so bärenstarken Österreicher gegen dezimierte Türken ist von diesen fünf das letzte. Ab dem Viertelfinale gibt es alle Partien im Free-TV.

Die Achtelfinals und die TV-Sender im Überblick:

29. Juni 2024, 18 Uhr, Berlin: Schweiz - Italien bei RTL und MagentaTV

29. Juni 2024, 21 Uhr, Dortmund: Deutschland - Dänemark im ZDF und bei MagentaTV

30. Juni 2024, 18 Uhr, Gelsenkirchen: England - Slowakei im ZDF und bei MagentaTV

30. Juni 2024, 21 Uhr, Köln: Spanien - Georgien in der ARD und bei MagentaTV

1. Juli 2024, 18 Uhr, Düsseldorf: Frankreich - Belgien im ZDF und bei MagentaTV

1. Juli 2024, 21 Uhr, Frankfurt: Portugal - Slowenien in der ARD und bei MagentaTV

2. Juli 2024, 18 Uhr, München: Rumänien - Niederlande in der ARD und bei MagentaTV

2. Juli 2024, 21 Uhr, Leipzig: Österreich - Türkei bei MagentaTV

Im Viertelfinale hat die ARD das Erstzugriffsrecht und würde das Spiel der deutschen Nationalelf zeigen, sollte die sich gegen Dänemark durchsetzen. Dann wäre Spanien oder Georgien der Gegner. RTL hat im Viertelfinale letztmals ein Live-Spiel im Programm.