"Eines der vielversprechendsten Talente im südamerikanischen Fußball": West Ham holt Luis Guilherme

Erst 18 Jahre alt, aber schon 23 Millionen Euro teuer: Mit Luis Guilherme hat West Ham nun einen jungen Flügelspieler von Palmeiras verpflichtet. Neu-Trainer Julen Lopetegui und der technische Direktor Tim Steidten halten große Stücke auf den Brasilianer.

Als "vorrangiges Transferziel" wird der junge Brasilianer Luis Guilherme in der Pressemitteilung von West Ham United bezeichnet. Die Dienste des Flügelspielers waren den Hammers dem Vernehmen nach auch stolze 23 Millionen Euro wert, um ihn von seinem bisherigen Verein Palmeiras loszueisen und mit einem Vertrag über fünf Jahre auszustatten.

Die Premier League habe Luis Guilherme dabei schon von Kindesbeinen an verfolgt und sei nun froh, in der "besten Liga der Welt" zu spielen: "Seit ich elf war, hatte ich diesen Traum, und jetzt wird er Wirklichkeit", so der Brasilianer, dem der Deutsche Tim Steidten, der als technischer Direktor bei den Londonern arbeitet, bei einem Besuch in seiner brasilianischen Heimat einen Wechsel zu West Ham schmackhaft machte. Auf dem Radar von Steidten war der vielseitige Angreifer aber bereits seit längerem: "Er ist ein sehr spannendes junges Talent, das wir schon seit einiger Zeit verfolgen, und als wir erfuhren, dass er verfügbar ist, waren Julen und ich fest entschlossen, ihn nach London zu holen."

Luis Guilherme gewann bereits den Titel in Brasilien - gemeinsam mit Endrick

Der angesprochene neue Coach Lopetegui, der zur neuen Saison von David Moyes übernimmt, sei dabei ein wichtiger Grund für seine Entscheidung pro West Ham gewesen, betont der Youngster, der bereits fünfmal für die U-20-Nationalmannschaft Brasiliens spielte: "Der Cheftrainer und ich haben bereits gesprochen. Er hat mir sein Projekt gezeigt und ich glaube, ich werde viel von ihm lernen."

Der Ex-Leverkusener und Bremer Tim Steidten lotste Luis Guilherme nach London. IMAGO/PA Images

Von seinen Veranlagungen her sei Luis Guilherme bestens für die Premier League geeignet, ist Steidten überzeugt: „Er ist technisch sehr begabt, verfügt aber auch über sehr gute körperliche Qualitäten - tolles Tempo, Kraft und Ausdauer", so der gebürtige Bremer: "Das sind Eigenschaften, die ihm helfen werden, sich an die Anforderungen der Premier League und des englischen Fußballs anzupassen."

Für sein Alter hat der 18-Jährige auch bereits reichlich Erfahrung sammeln können: Neben über 40 Spielen für die erste Mannschaft von Palmeiras steht auch bereits ein brasilianischer Meistertitel, an der Seite von Real Madrids neuem Wunderkind Endrick, in der Vita des jungen Brasilianers. Anfang Juli soll Luis Guilherme, der in der Vereinsmitteilung als "eines der vielversprechendsten Talente des südamerikanischen Fußballs" angepriesen wird, dann mit den Hammers in die Saisonvorbereitung starten.

Dass er mit West Ham United, das die abgelaufene Saison als Neunter der Premier League beendete, so schnell auch in England einen nationalen Meistertitel einheimsen kann, scheint aber unrealistisch.