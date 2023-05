Eines der "größten Talente": Hertha bindet Bundesliga-Debütant Klemens

Hertha BSC bastelt an der Mannschaft der Zukunft und hat deswegen Pascal Klemens (18) mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Der U-19-Kapitän hatte am Samstag sein Bundesliga-Debüt gegeben.

Erhobenen Hauptes hat sich Hertha BSC am Samstag aus der Bundesliga verabschiedet, die Alte Dame gewann das Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg überraschend mit 2:1 - und griff damit noch aktiv in den Wettstreit um die europäischen Startplätze ein. Seinen Teil zum Erfolg trug ein Bundesliga-Debütant bei, der in Herthas Innenverteidigung über 90 Minuten an der Seite von Marc Oliver Kempf die Wolfsburger Angriffsbemühungen hemmte: Pascal Klemens.

Eben jener erlebt spannende Tage, denn zwei Tage nach seiner Premiere im deutschen Oberhaus hat Hertha Klemens mit einem neuen Vertrag bis 30. Juni 2026 ausgestattet. "Wir freuen uns, dass sich der nächste Spieler aus unserer Akademie für uns und unseren Weg entschieden hat", wird Sportdirektor Benjamin Weber in einer Vereinsmitteilung zitiert: "Pascal gehört zweifellos zu den größten Talenten des 2005-Jahrgangs und hat enormes Potenzial. Wir werden ihn bestmöglich in seiner Entwicklung unterstützen."

Die Vorzüge des jungen Verteidigers? "Als Kapitän unserer U 19 hat er in jungen Jahren bereits Führungsstärke bewiesen, außerdem ist er in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld einsetzbar", so Weber. Seit 2015 spielt der erst 18-jährige Klemens bei Hertha BSC, lief auch schon für die deutschen U-17- und U-18-Nationalmannschaften auf. Eine erste Duftmarke setzte Klemens im Wintertrainingslager.

"Hertha ist mein Verein!"

"Hertha ist mein Verein! Ich bin unheimlich glücklich über das Vertrauen der Verantwortlichen, das ich mit Beginn der neuen Saison mit täglicher Arbeit zurückzahlen möchte", so Klemens in einem ersten Statement.

In Herthas Regionalliga-Mannschaft war er in dieser Saison dreimal zum Zug gekommen, in der Staffel Nord/Nordost kam Klemens auf elf Einsätze für die Berliner U 19 und schoss dabei zwei Tore.