Einerverfolgung der Frauen: Brauße hat Silber schon sicher

Deutschland hat gleich am ersten Tag der Rad-WM eine Medaille geholt: Schon vor dem Finale steht fest, dass Franziska Brauße in der Einerverfolgung Silber sicher hat.

Über die 3000 Meter zeigte Brauße eine starke Leistung, die Goldmedaillengewinnerin in der Mannschaftsverfolgung von Tokio brannte in 3:20,01 Minuten die zweitschnellste Zeit in das Oval im Velodrome Chris Hoy. Damit steht sie im Finale am Abend und hat zumindest Silber schon in der Tasche.

Ihre Chancen auf die Goldmedaille sind allerdings als eher gering einzuschätzen. Denn im Endlauf trifft sie auf niemand Geringeren als die Weltrekordhalterin Chloe Dygert. Hinter der US-Amerikanerin liegen harte Jahre, die mit einem Sturz bei den Straßenweltmeisterschaften 2020 in Imola (Italien) begannen. Mehrmals musste sie operiert werden, trotzdem litt sie jahrelang unter starken Schmerzen. Im Jahr 2022 erkrankte sie zudem am Epstein-Barr-Virus, der sie erneut außer Gefecht setzte. Erst in diesem Mai startete sie wieder bei einem Profirennen.

Über zwei Sekunden Vorsprung - Dygert im Finale klar in der Favoritenrolle

Die dreimalige Weltmeisterin in der Einerverfolgung (2017, 2018, 2020) hat seitdem ihre Form aber wieder gefunden. Mit 3:17,713 fuhr sie eine Fabelzeit, ihr heute noch gültiger Weltrekord aus dem Jahr 2020 steht bei 3:16,937.

Die 26-Jährige war also über zwei Sekunden schneller als Brauße - eine Menge Holz in der Einerverfolgung. Zwar dürften beide Fahrerinnen noch Reserven für das Finale haben, doch sollte nichts Außergewöhnliches passieren, wird Dygert sich am Ende ihren vierten Titel holen. Allerdings weiß auch Brauße, wie das Gewinnen geht, tritt sie doch als Titelverteidigerin an. Bei ihrem Triumph im vergangenen Jahr in der Nähe von Paris fuhr sie im Finale 3:19,427 Minuten - das wird gegen Dygert aller Voraussicht nach aber nicht reichen.