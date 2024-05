Einer von elf Abgängen: Dresden lässt Drljaca zum VfB ziehen

Dynamo Dresden baut sein Team der Zukunft, in dem elf Spieler keinen Platz mehr haben. Deren Namen gaben die Sachsen am Donnerstag offiziell bekannt.

Bei Dynamo Dresden wird nach dem Ende der Saison 2023/24 jeder Stein umgedreht, um 2024/25 das Projekt Zweitliga-Aufstieg angehen zu können. Mit Thomas Stamm wurde bereits ein neuer Trainer präsentiert, mit Thomas Brendel übernimmt zum 1. Juni ein neuer Geschäftsführer Sport.

Am Donnerstag dann verabschiedete der Verein elf Spieler: Demnach werden in der neuen Saison Luca Herrmann, Kevin Ehlers, Stefan Drljaca, Paul Will, Kevin Broll, Ahmet Arslan, Lucas Cueto, Panagiotis Vlachodimos, Manuel Schäffler, Dennis Borkowski und Kyrylo Melichenko nicht mehr das Trikot der Schwarz-Gelben tragen.

"Auch Jonathan Meier wird seinen auslaufenden Vertrag zunächst nicht verlängern und wäre der zwölfte Abgang", schreibt die SGD in einer Pressemitteilung. Meier kommt bis dato auf 98 Pflichtspiele für Dynamo.

Drei neue Ziele stehen bereits fest: Herrmann (52 Pflichtspiele) verlässt die SGD nach drei Jahren und wechselt eine Liga höher zum SC Paderborn. Ehlers, der 2017 in die Dresdner Nachwuchs-Akadamie gekommen war, wird in der Saison 2024/25 Gegner von Herrmann - ihn zieht es zu Eintracht Braunschweig.

Saliger kehrt nicht zu Dynamo zurück

Sogar Chancen auf Bundesliga-Einsätze hat Keeper Drljaca, den der VfB Stuttgart von einem Engagement überzeugen konnte. "Aufgrund der Teilnahme an der Champions League und des Aufstiegs unserer U 21 in die 3. Liga ist es besonders wichtig, dass wir für die neue Saison auf ein qualitativ und quantitativ starkes Torhüter-Team bauen können", wird Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth am Donnerstag zitiert: "Stefan Drljaca bringt alle Voraussetzungen mit, um sich schnell bei uns zurecht zu finden und ein wichtiger Bestandteil unserer Torhütergruppe zu werden." Drljaca kam in zwei Jahren auf 54 Pflichtspiele in Elbflorenz.

Mittelfeld-Antreiber Will wird mit Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 in Verbindung gebracht. Wohin es Vlachodimos, Broll, Melichenko, Schäffler, Arslan (vorerst nach Leihe zurück nach Magdeburg), Cueto und Borkowski (vorerst nach Leihe zurück nach Leipzig) zieht, ist offen. Jonas Saliger, zuletzt an die Zweitvertretung des 1. FC Köln ausgeliehen, wechselt zur neuen Saison fest in die Domstadt.

Auf der Trainerbank gibt es zur neuen Spielzeit ebenfalls Veränderungen: Willi Weiße, der aktuell interimsweise im Trainerteam der Profimannschaft agiert und bis zuletzt die U 19 in der Junioren-Bundesliga betreute, wird sich einer neuen Aufgabe annehmen. Auch Videoanalyst Timon Klasen verlässt den Klub nach drei Jahren.