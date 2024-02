"Einer unserer wichtigsten Spieler": VfB verlängert auch mit Führich

Der VfB Stuttgart nutzt den sportlichen Höhenflug, um mit seinen Führungsspielern zu verlängern. Auch Chris Führich hat jetzt einen neuen Vertrag am Neckar unterschrieben.

Blickt mit dem VfB derzeit positiv in die Zukunft: Chris Führich. IMAGO/Goal Sports Images

Mahmoud Dahoud am Morgen ausgeliehen, mit Chris Führich am Mittag bis 2028 verlängert: Der VfB Stuttgart schreibt weiter positive Personal-Schlagzeilen. Es ist schon die vierte Vertragsverlängerung bei den Schwaben in diesem Jahr.

Wie bei Waldemar Anton und Enzo Millot war Führichs Kontrakt zuvor bis 2025 datiert und so drohte für den Sommer der Abgang - um eine Ablösesumme zu generieren, falls keine Verlängerung zustande kommt. Das Szenario hat Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, der Kandidat für den Posten des Sportvorstands ist, jetzt erfolgreich abgewendet. Nach Millot (bis 2028), Kapitän Anton (bis 2027) und Pascal Stenzel (bis 2026) ist Führich nun der Vierte im Bunde, der seinen Vertrag in diesem Kalenderjahr verlängert hat.

Gehaltserhöhung für Führich inklusive

"Chris Führich ist einer unserer wichtigsten Spieler", lobte Wohlgemuth in der Mitteilung. "Er trainiert und spielt konstant auf einem sehr hohen Niveau, die Berufung in die Nationalmannschaft war eine Bestätigung der Leistungen, die er im VfB-Trikot gezeigt hat."

Führich benötigte nach seinem Wechsel vom SC Paderborn zum VfB zwei Jahre Anlaufzeit, ehe er sein ganzes Potenzial ausschöpfte. Den Höhenflug der Schwaben nutzte er nach dem Fast-Abstieg in der vergangenen Saison auch für seinen persönlichen Aufschwung. Der technisch starke Linksaußen kommt bereits auf fünf Tore und sechs Vorlagen in dieser Spielzeit.

Zum Thema Die Wintertransfers der Bundesliga

Im Oktober 2023 wurde er zudem von Bundestrainer Julian Nagelsmann zum ersten Mal für die Nationalmannschaft nominiert, debütierte beim 3:1 in den USA für den DFB und hat auch gute Aussichten, auf den EM-Zug aufzuspringen. Und so wird der neue Vertrag auch eine dicke Gehaltserhöhung für den 26-Jährigen beinhalten.

Stürmerrätsel im Sommer

"Ich fühle mich hier in Stuttgart sehr wohl", sagt der Flügelmann. "Der Verein, unsere Fans und die Arena sind etwas ganz Besonderes. Das ist pure Tradition, die man auch bei jedem Heim- und Auswärtsspiel spürt."

Mit Yannik Keitel (23, zentraler Mittelfeldspieler), der ablösefrei vom SC Freiburg nach Stuttgart wechselt, steht für den Sommer schon ein erster Neuzugang fest. Spannend wird die Situation im Sturm. Serhou Guirassy hat im Sommer erneut eine Ausstiegsklausel, während der VfB bei Deniz Undav immerhin eine Kaufoption besitzt. Der 27-Jährige ist von Brighton Hove & Albion ausgeliehen. Die vereinbarte Kaufoption wird allerdings mit jedem Erfolg teurer, eine Verpflichtung dadurch schwerer.