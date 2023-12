"Einer unserer größten Diener": Lloris verlässt Tottenham gen Los Angeles

Was sich bereits am Freitag abgezeichnet hatte, ist nun offiziell: Nach elfeinhalb Jahren verlässt Hugo Lloris Tottenham Hotspur und wechselt zum Los Angeles FC.

Am letzten Tag des Jahres 2023 wird es mit Sicherheit emotional im Tottenham Hotspur Stadium: In der Halbzeitpause des Duells zwischen den Spurs und Bournemouth werden die Nordlondoner ihren langjährigen Kapitän Hugo Lloris verabschieden. Den 37-Jährigen zieht es nach elfeinhalb Jahren zum Los Angeles FC.

Beim MLS-Klub unterschrieb der Torhüter einen Vertrag für das kommende Jahr mit Optionen auf zwei weitere Jahre. "Hugo ist wohl der erfolgreichste Torhüter seiner Generation und ein ausgewiesener Gewinner. Wir freuen uns sehr, dass Hugo sich für den LAFC entschieden hat, um die nächste Phase seiner glanzvollen Karriere zu beginnen", wird LAFC-Manager John Thorrington in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Insgesamt hütete Lloris 447-mal das Tor der Spurs

Tottenham verliert hingegen "einen seiner größten Diener", wie der Premier-League-Klub ihn betitelte. Nur sechs Spieler absolvierten für die Spurs wettbewerbsübergreifend mehr Spiele (in 447 Partien stand Lloris für die Londoner zwischen den Pfosten). In der Premier League ist er gar der Rekordhalter des Vereins. Satte 361-mal - davon 128-mal ohne Gegentor - lief der Weltmeister von 2018 für die Spurs auf. Nur Harry Kane bestritt ebenfalls mehr als 300 Premier-League-Spiele für den Verein.

Lloris war im August 2012 aus Lyon zu Tottenham gewechselt und übernahm nur gut zwei Jahre später bereits das Kapitänsamt. Dieses hatte er bis zu seiner Oberschenkelverletzung im April inne. "Es war ein großes Privileg, viele Jahre lang einer von euch und einer eurer Kapitäne zu sein, und dieses Kapitel ist nun zu Ende, aber ihr werdet immer in meinen Herzen sein", so Lloris.

Kein Einsatz in der laufenden Spielzeit

Da der neue Cheftrainer Ange Postecoglou Guglielmo Vicario zur Nummer eins und Fraser Forster zu dessen Vertreter ernannte, kam Lloris in der laufenden Spielzeit nicht mehr zum Einsatz.

Schon im Sommer hatte der 145-malige französischen Nationalspieler mit einem Wechsel gebliebäugelt. Nachdem dieser sich zerschlagen hatte, findet der Neuanfang also nun ein halbes Jahr später statt.

In LA tritt Lloris die Nachfolge von Maxime Crepeau an, der seinen Kontrakt kündigte. Die Chancen auf einen Titel in der MLS stehen den Neuzugang sicherlich nicht schlecht. LAFC krönte sich 2022 zum Meister (3:0 im Elfmeterschießen gegen Philadelphia Union). In der abgelaufenen Spielzeit unterlag das Team erst im Endspiel Columbus Crew (1:2). Sein Pflichtspieldebüt könnte Lloris am 24. Februar im Auftaktspiel gegen die Seattle Sounders feiern (22.30 Uhr MESZ).