Einer machte 19 Treffer: Die besten Torschützen in einem EM-Spiel

14 Tore: Filip Jicha (Tschechien)

In dem Jahr, in dem er zum Welthandballer gewählt wurde, erzielte Filip Jicha 14 Tore in einem EM-Spiel - zum Abschluss der Vorrunde gegen Ungarn (33:26). Es war "seine" Euro 2010, Jicha wurde Torschützenkönig (53) und MVP des Turniers. imago images