Einer gilt als nächster Haaland: Die fünf größten Salzburg-Talente

Sadio Mané oder Erling Haaland starteten ihre Karriere von Salzburg aus. Die Österreich-Redaktion des kicker präsentiert fünf Spieler aus dem aktuellen Kader des Bayern-Gegners, die "das nächste große Ding" aus der RB-Schmiede sein könnten.

Karim Adeyemi (20): Von halb Europa gejagt, scheint der BVB kommenden Sommer das Rennen um Salzburgs derzeit heißeste Aktie zu machen. Der seit Kurzem 20-Jährige hat seine Qualitäten nicht nur in Österreichs Bundesliga, sondern längst auch auf höchstem Niveau in der Champions League unter Beweis gestellt. Adeyemi kann aufgrund seiner Coolness vor dem Tor sowohl an vorderster Front angreifen, ist dank seiner Schnelligkeit und Technik aber auch als Außenstürmer bestens aufgehoben. Und der deutsche Jungnationalspieler bringt noch weitere, nicht trainierbare Qualitäten mit: Das Schlitzohr aus München hat sich seine jugendliche Unbekümmertheit auch unter dem Scheinwerferlicht im Konzert der Großen behalten und strotzt nur so vor Selbstvertrauen.

Mohamed Camara (22): Der Nationalspieler aus Mali beackert unermüdlich das defensive Mittelfeld, hält den Kreativgeistern vor sich den Rücken frei und ist aufgrund seiner Ballsicherheit selbst ein gern gesehener Passempfänger im Spielaufbau. Dabei wirkt der 22-Jährige stets unaufgeregt, abrupte Tempowechsel benötigt er fast nie. Man braucht kein Prophet zu sein, um zu erkennen, dass der Weg Camaras eher früher als später in eine Topliga führen wird.

Sucic passt eigentlich gar nicht richtig in die RB-Schule

Luka Sucic (19): Der eleganteste Kicker im Kader der Salzburger passt von seiner Spielanlage her eigentlich gar nicht so richtig in die Red-Bull-Schule. Der Spielmacher ist nicht besonders sprintstark und schon gar kein Pressing-Monster. Doch mit dem Ball kann der Linksfuß alles, seine Schusstechnik ist atemberaubend. In Salzburg ist Sucic seit dieser Saison in der Mittelfeldraute so gut wie gesetzt, und auch das kroatische Nationalteam darf sich mittelfristig die Hände reiben. In seinen bisher vier Einsätzen für die U 21 erzielte der gebürtige Linzer in jedem Spiel einen Treffer.

Brenden Aaronson (21): Der US-Amerikaner ist der Prototyp eines Offensivspielers aus dem Hause RB und das, obwohl er dort gar nicht ausgebildet wurde. Vor einem Jahr kam der junge Mittelfeldmann vom MLS-Klub Philadelphia Union nach Salzburg, wo er - wohl auch dank seines Landsmannes, Ex-Salzburg-Trainer Jesse Marsch - praktisch ohne Eingewöhnungszeit zur Stammkraft wurde. Auch wenn seine Statistiken in dieser Saison ausbaufähig sind, ist Aaronson auch unter Marsch-Nachfolger Matthias Jaissle Fixstarter in der Elf der Mozartstädter. Längst gibt es Interessenten aus Europas Topligen, doch Salzburg hat mit einem Verkauf des 18-fachen US-Nationalspielers keine Eile.

18 Tore in 14 Spielen für Liefering - und eine Statur wie Haaland

Benjamin Sesko (18): Nicht wenige sehen in dem Teenager aus Slowenien den nächsten Erling Haaland, die physischen Parallelen zwischen den beiden sind kaum abzustreiten. Wie Haaland ist auch Sesko 1,94 Meter groß, verfügt über eine ungemeine Dynamik und direkten Zug zum Tor. Seine "Gesellenprüfung" legte der Mittelstürmer im Frühjahr 2021 ab, als er für Salzburgs Farmteam FC Liefering in Österreichs 2. Liga 18 Tore in 14 Ligaspielen erzielte. Die "Meisterprüfung" ist noch ausständig. In der ersten Mannschaft pendelt der 18-Jährige - auch bedingt durch einige Muskelverletzungen - noch zwischen Bank und Startelf, sein endgültiger Durchbruch ist aber wohl nur eine Frage der Zeit.