Einer geht noch rein: Besiktas wird nächster Partner von UFL

Regelmäßig kündigen die Macher hinter UFL Partnerschaften mit Fußballteams und -Spielern an. Als nächstes an der Reihe ist der türkische Traditionsverein Besiktas, der zur Veröffentlichung nächstes Jahr im Spiel vertreten sein wird.

Entwickler und Publisher Strikerz Inc. geben immer noch nur stückchenweise Informationen über ihr kommendes Fußballspiel UFL heraus. Die kostenlose Simulation soll nächstes Jahr erscheinen, Gameplay ist noch nicht gezeigt worden.

Dafür werden immer wieder neue Partnerschaften mit bekannten Fußballklubs angekündigt. Nach einer Reihe von klangvollen Namen, wie Borussia Mönchengladbach, Sporting Lissabon oder Schachtar Donezk, ist nun der nächste Traditionsverein an der Reihe: Besiktas Istanbul wird offizieller Partner von UFL.

Nächster Top-Klub im UFL-Sortiment

Die 'Black Eagles' gehören neben Stadtrivalen Fenerbahce und Galatasaray zu den 'Big Three' in der Türkei. In der vergangenen Saison konnten sie das Double gewinnen. Damit holen sich Strikerz Inc. also einen weiteren hochrangingen Partner ins Boot.

Laut der offiziellen Pressemitteilung bietet "diese Vereinbarung Strikerz Inc. die Möglichkeit, über den Bosporus zu schauen und den türkischen Spielern näher zu kommen." Für den Verein soll "der Vertrag eine einzigartige Gelegenheit bieten, ihre Flügel über das unerforschte Land des eSports auszubreiten."

Wie genau sich Vereinbarungen wie diese im Spiel niederschlagen werden, ist noch unbekannt. Zwar spricht Firat Fidan, der bei Besiktas für eSport Management mitverantwortlich ist, davon, dass das "was wir bereits von Strikerz Inc. gesehen haben, eine Revolution im Esport" ist. Sowohl die allgemeine Spielerschaft als auch die Presse haben davon aber noch nichts sehen können.

Die Gameplay-Enthüllung soll im Januar stattfinden, bis dato wurden nur minimalste Ausschnitte von Stadion- und Spielerrenderings gezeigt. Der direkteste Einblick auf die Grafik des Spiels erfolgte über die Ankündigung von Roberto Firmino als Botschafter des Spiels.

Wie viele weitere Klubs und Spieler lizenziert vertreten sein werden, ist noch unklar. Auch das genaue Datum des kommenden Gameplay-Trailers steht noch aus.

