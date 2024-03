Einer geht, einer kommt: SGSH Dragons präsentieren Neuzugang vom TuS 82 Opladen

Nach dem Abgang eines Kreisläufers zu dessen Ex-Verein HLZ Ahlener SG haben die SGSH Dragons bereits einen Neuzugang vom TuS 82 Opladen präsentiert. Dieser spielte auch schon für den Bergischen HC.

Mit Philipp Dommermuth präsentierte das HLZ Ahlener SG nach David Wiencek den zweiten Rückkehrer an die Werse. Der Kreisläufer, der bis zum Saisonende 2020 in Ahlen spielte, wechselte dann nach Schalksmühle, von dort nach Krefeld und im vergangenen Sommer wieder zurück nach Schalksmühle. Beim HLZ Ahlener SG hat er jetzt für zwei Jahre unterschrieben - und hinterlässt eine Lücke bei den SGSH Dragons.

"Wir danken Dir schon jetzt für Deinen tollen und aufopferungsvollen Einsatz und freuen uns auf die verbleibenden Monate mit Dir, in denen wir alles daran setzen werden die gemeinsamen Saisonziele zu erreichen", heißt es in einer Pressemitteilung der Dragons. In Ahlen soll Dommermuth derweil auch in der Abwehr eine wichtige Stütze sein.

"Philipp und ich waren seit seinem Weggang immer in Kontakt, er ist einfach ein sehr guter Typ und zugleich noch ein sehr guter Kreisläufer. Mit ihm bekommen wir einen weiteren Top-Abwehrspieler und zudem noch einen großen Kreisläufer", so der sportliche Leiter des HLZ, Jan Anton, zur erneuten Verpflichtung.

"Ich freue mich wieder zurück nach Ahlen zu kommen, hier passt das gesamte Umfeld und das sportliche Ziel einfach zusammen. Endlich wieder regelmäßig in der Ebert-Halle spielen", kommentiert Philipp Dommermuth seine Rückkehr ins HLZ.

Ersatz steht schon fest

Mit Jonas Leppich steht nach dem Abgang von Philipp Dommermuth die Nachfolge am Kreis fest: Der erfahrene Defensivspezialist Jonas Leppich wechselt vom Drittligisten TuS Opladen im Sommer zu den Dragons und unterschreibt einen 1-Jahres-Vertrag.

Der körperlich robuste Leppich stammt aus der Jugend von Bundesligist Bergischer HC. SGSH-Coach Lars Faßbender freut sich auf Neuzugang Jonas Leppich: "Seine körperliche Präsenz wird unsere Abwehr im Deckungszentrum nach den bereits feststehenden Abgängen stabilisieren. Jonas kann uns sowohl in der Abwehr als auch im Angriff entscheidend weiterhelfen, weshalb wir uns freuen, dass er ab Sommer zu unserem Kader gehören wird."

Parallel zum Handball ist Leppich als Student der Sportwissenschaften an der Ruhr-Universität in Bochum aktiv. "Ich freue mich ab der kommenden Saison bei der SGSH zu spielen. Die Gesprächen mit Lars und Mathias liefen sehr gut, besonders haben mich dabei die professionellen Strukturen des Vereins und der angenehme Umgang überzeugt. Ich denke, dass ich hier alle Möglichkeiten habe mich sportlich weiter zu entwickeln und bin gespannt darauf mit der Mannschaft und dem Trainerteam in der Halle zu stehen", freut sich der Kreisläufer auf seinen Wechsel nach Schalksmühle und Halver.