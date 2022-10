Einer für Flick? Was das Puzzlestück Prömel interessant macht

Grischa Prömel hatten nicht viele auf der Liste für den WM-Kader. Hansi Flick schon. Doch was schätzt der Bundestrainer am 27-jährigen Hoffenheimer?

146,10 Kilometer - das ist die Laufleistung von Grischa Prömel in der aktuellen Bundesliga-Saison. Spiel für Spiel reißt der Hoffenheimer fast 12,5 Kilometer runter. Spitzenwert in der Liga, deutlich vor Joshua Kimmich, mittlerweile ein Synonym für Laufmaschine. Der Bayern-Sechser ist in der Nationalmannschaft gesetzt - und Prömel tauchte am Sonntagabend überraschend im Dunstkreis der DFB-Auswahl auf.

"Ich habe die Info bekommen, dass ich auf Flicks Liste stehe", sagte der Mittelfeldspieler der TSG Hoffenheim nach dem 1:1 in Köln. Auf dieser stehen noch bis zu 54 andere Namen, es ist die längste Shortlist, die die FIFA je von allen Teilnehmern vor einer WM anforderte. Der Traum von Katar - also dem Turnier - lebt plötzlich für Prömel, auch wenn er noch sehr diffus ist.

Wunschkader für die WM Stellen Sie den Wunschkader für die WM 2022 zusammen!

Im DAZN-Interview nach dem Köln-Spiel schob er noch nach, dass er darauf hoffe, dass ein Spieler wie er in der Nationalmannschaft gefragt sei. Also: Was könnte Prömel der Flick-Elf geben?

Laufmonster - mit Ziel und Härte

Dass er das Laufmonster der Bundesliga ist, zeigt die Statistik. Doch Prömels Läufe haben klare Ziele. Er ist ein hervorragender Pressingspieler, weiß den Gegner in den richtigen Momenten aggressiv anzulaufen. Seine Robustheit und Härte in der Zweikampfführung sind Eigenschaften, die sie bei der TSG lange vermisst haben - und Prömel hat die Erwartungen in dieser Hinsicht voll erfüllt.

Geht es nicht gegen den Ball, enden seine Läufe oft im Strafraum, in den er häufig mit solcher Zielstrebigkeit und Wucht hineinprescht, dass er speziell bei zurückgelegten Pässen und Flanken nur sehr schwer zu verteidigen ist. Abschlüsse mit dem Fuß oder Kopf liegen ihm gleichermaßen, auffällig auch, das er vornehmlich Tore (bisher zwölf Treffer in 81 BL-Spielen) aus kurzer Distanz oder per Abstauber markiert.

Mentalitätsmonster mit Mannschaftssinn

Defizite hat der gebürtige Stuttgarter, wenn es auf engstem Raum um schnelles und zielsicheres Verarbeiten des Balles geht - diesbezüglich gibt es im Mittelfeld der TSG und erst recht bei der Nationalmannschaft Spieler, die ein feineres Füßchen haben. Dafür kann Prömel seine Mentalität in die Waagschale werfen - alle seine Trainer lobten die Leidenschaft und Willensstärke des Silbermedaillengewinners von Rio 2016. Bei der TSG wurde er als Sommerneuzugang direkt in den Mannschaftsrat gewählt, auch das zeugt von seinem Auftreten.

In Brasilien lernte Flick den damals 21-jährigen Zweitligaspieler des Karlsruher SC als Bestandteil des Olympiakaders näher kennen. Der Bundestrainer begleitete als damaliger DFB-Sportdirektor die etwas notdürftig zusammengestellte Auswahl zum Zuckerhut und erlebte dort Prömel als absoluten Teamplayer, der nach Leon Goretzkas früher Verletzung im ersten Gruppenspiel zum absolut verlässlichen Ergänzungsspieler fungierte.

kicker Wochenendrückblick vom 30.10.2022 Union bleibt Bundesliga-Spitzenreiter, FC Arsenal setzt torreiches Ausrufezeichen in der Premier League, Denver Broncos siegen gegen Jacksonville in Wembley kicker Wochenendrückblick vom 24.10.2022 24.10.2022 kicker Wochenendrückblick vom 16.10.2022 16.10.2022 kicker Wochenendrückblick vom 9.10.2022 09.10.2022 kicker Wochenendrückblick vom 2.10.2022 02.10.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Prömel ein lohnendes Puzzlestück?

Sechs Jahre später hat Prömel dank Unions Europareise im vergangenen Jahr weitere internationale Erfahrung gesammelt. "Ich bin keine neue Persönlichkeit geworden", sagte er im Sommer in einem Hoffenheimer Vereinsvideo, "aber ich bin natürlich reifer geworden."

Prömel hat bei Olympia wie zum Beispiel auch Serge Gnabry seine Chance genutzt und Aufmerksamkeit erzeugt. Vom Typ ist der Hobby-Surfer seitdem gleich geblieben - aggressiv, zielstrebig, stabil im Kopf und mannschaftsdienlich.

Das "Puzzlestück Prömel" - unter gewissen Umständen könnte es in Flicks Gedankengängen durchaus eine Rolle spielen, wenn er am 10. November die Namen der 26 WM-Fahrer aus dem Hut zaubert. Bis dahin "kann ich nichts anderes machen, als Vollgas geben und mich beweisen", so Prömel.