Einer für die Zentrale: Union holt Schäfer

Union Berlin ist auf der Suche nach einem zentralen Mittelfeldspieler fündig geworden. Andras Schäfer kommt.

Erste Gerüchte um einen Wechsel von Andras Schäfer kamen am Mittwoch auf, am Freitag nun hat der ungarische Nationalspieler einen Vertrag bei Union Berlin unterschrieben, wie der Verein mitteilte.

"Andras haben wir bereits seit längerem genau verfolgt und uns gefällt seine Mentalität, seine Entwicklung und sein mutiges Spiel mit dem Ball. Er ist jung, ambitioniert und ein Spieler, der uns nun bereits ab sofort zur Verfügung steht", erklärte Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert.

Die Eisernen, die nach einem 3:2-Sieg gegen Stadtrivale Hertha BSC im Viertelfinale des DFB-Pokals stehen, schließen damit die Lücke im zentralen Mittelfeld, die durch die Abgänge von Robert Andrich (zu Bayer Leverkusen) und Christian Gentner (FC Luzern) im vergangenen Sommer entstanden ist.

Schäfer, der bei der EM im Jahr 2021 dreimal in der Startelf der Ungarn zu finden war und auch das zwischenzeitliche 2:1 beim 2:2 gegen Deutschland erzielt hat, wechselt vom slowakischen Erstligisten Dunajska Streda in die deutsche Hauptstadt. "In der Bundesliga und somit einer der Top-Ligen Europas zu spielen, ist etwas ganz Besonderes. Union hat in den letzten Jahren eine beeindruckende Entwicklung genommen und in der Bundesliga Spuren hinterlassen. Gemeinsam mit dem Verein möchte auch ich mich weiterentwickeln und hier Fuß fassen", ließ der 22-Jährige, der die Trikotnummer 13 erhält, wissen.